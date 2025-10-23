logo

Назван возраст, когда начинает "портиться" сперма

Родители старшего возраста имеют более высокий риск передачи большего количества патогенных мутаций детям: результаты исследования

23 октября 2025, 00:12
Родители старшего возраста чаще передают своим детям болезнетворные мутации. Такой вывод сделали британские ученые, проведя исследования спермы десятков здоровых мужчин всех возрастов.

Назван возраст, когда начинает "портиться" сперма

Мутации ДНК. Иллюстративное фото

ДНК-тестирование выявило, что среди мужчин в возрасте от 30 лет примерно 1 из 50 сперматозоидов имел мутации, вызывающие заболевание, пишет издание Daily mail. Однако в возрасте от 43 до 70 лет этот показатель вырос почти до 1 из 20.

Ученые отметили, что по данным исследования, родители старшего возраста имеют "высший риск передачи большего количества патогенных мутаций" и это следует учитывать при планировании беременности.

Ученые для проведения исследования использовали технологию секвенирования ДНК для анализа более 1000 сперматозоидов 81 мужчины в возрасте от 24 до 75 лет. Этот подход, как пишет издание, позволил выявить широкий спектр мутаций более чем в 40 генах, вызывающих мутации стволовых клеток сперматозоидов.

Результаты исследования показали, что около 2% спермы мужчин в возрасте от 30 лет содержат мутации, вызывающие заболевание. В возрасте от 43 до 74 лет эта доля возросла до 3 – 5%. Среди 70-летних участников 4,5% спермы содержали вредные мутации.

"Мутации в 40 генах связывают с такими заболеваниями как аутизм и повышенным риском некоторых видов рака", — пишет издание.

При этом исследователи отмечают, что не каждая из этих мутаций может привести к зачатию или беременности. Некоторые могут препятствовать оплодотворению или нормальному развитию эмбриона, в то время как другие могут вызвать выкидыш.

Напомним: портал "Комментарии" писал о диете, которая улучшает сексуальную жизнь.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15208905/age-men-sperm-mutation-children-disease-risk.html
