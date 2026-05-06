Названо алкоголь, який найшвидше “вбиває” підшлункову

Кречмаровская Наталия
Найбільш негативний вплив на підшлункову залозу має міцний алкоголь, зокрема горілка та інші напої з високим вмістом етилового спирту. Саме ці напої найшвидше провокують гострий панкреатит, а регулярне вживання призводить до хронічного ураження залози.
Підшлункова залоза виконує дві ключові функції: виробляє гормони (інсулін та глюкагон) для регуляції рівня цукру в крові та ферменти для травлення. Алкоголь порушує обидві системи.
Етанол та його метаболіти (ацетальдегід, жирні кислоти етилових ефірів) пошкоджують клітинні мембрани та викликають запалення. Це призводить до активації ферментів у самій залозі, що запускає процес самоперетравлення тканин.
Гострий панкреатит - виникає після значних доз алкоголю, особливо міцних напоїв. Симптоми включають сильний біль у животі, нудоту, блювання. У тяжких випадках можливий некроз тканин та загроза життю.
Хронічний панкреатит — регулярне вживання алкоголю спричиняє повторні запальні процеси, що ведуть до фіброзу, кальцифікації та поступової втрати функцій залози. Це може завершитися розвитком діабету та недостатністю травлення.
Міцні напої (горілка, віскі, коньяк) - висока концентрація етанолу швидко перевантажує клітини підшлункової, провокуючи гострий панкреатит навіть після одноразового надмірного вживання.
Напої з високим вмістом цукру та спирту (лікер, ром, коктейлі) - поєднання спирту та цукру створює додаткове навантаження на залозу, сприяючи запаленню та порушенню обміну речовин.
Пиво та вино - хоча вони містять менше спирту, регулярне вживання у великих кількостях також призводить до хронічного ураження.
