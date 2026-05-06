Названо алкоголь, який найшвидше “вбиває” підшлункову

Найбільш негативний вплив на підшлункову залозу має міцний алкоголь, зокрема горілка та інші напої з високим вмістом етилового спирту. Саме ці напої найшвидше провокують гострий панкреатит, а регулярне вживання призводить до хронічного ураження залози.

Як алкоголь руйнує підшлункову залозу

Підшлункова залоза виконує дві ключові функції: виробляє гормони (інсулін та глюкагон) для регуляції рівня цукру в крові та ферменти для травлення. Алкоголь порушує обидві системи.

Етанол та його метаболіти (ацетальдегід, жирні кислоти етилових ефірів) пошкоджують клітинні мембрани та викликають запалення. Це призводить до активації ферментів у самій залозі, що запускає процес самоперетравлення тканин.

Хвороби підшлункової, які викликає алкоголь

Гострий панкреатит - виникає після значних доз алкоголю, особливо міцних напоїв. Симптоми включають сильний біль у животі, нудоту, блювання. У тяжких випадках можливий некроз тканин та загроза життю.

Хронічний панкреатит — регулярне вживання алкоголю спричиняє повторні запальні процеси, що ведуть до фіброзу, кальцифікації та поступової втрати функцій залози. Це може завершитися розвитком діабету та недостатністю травлення.

Вплив алкоголю на підшлункову залозу

Міцні напої (горілка, віскі, коньяк) - висока концентрація етанолу швидко перевантажує клітини підшлункової, провокуючи гострий панкреатит навіть після одноразового надмірного вживання.

Напої з високим вмістом цукру та спирту (лікер, ром, коктейлі) - поєднання спирту та цукру створює додаткове навантаження на залозу, сприяючи запаленню та порушенню обміну речовин.

Пиво та вино - хоча вони містять менше спирту, регулярне вживання у великих кількостях також призводить до хронічного ураження.

