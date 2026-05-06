Главная Новости Здоровье наше тело Назван алкоголь, который быстрее всего "убивает" поджелудочную
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван алкоголь, который быстрее всего "убивает" поджелудочную

Алкогольные напитки, которые наносят наибольший вред поджелудочной железе

6 мая 2026, 17:18
Кречмаровская Наталия

Наиболее негативное влияние на поджелудочную железу оказывает крепкий алкоголь, в частности водка и другие напитки с высоким содержанием этилового спирта. Именно эти напитки быстрее всего провоцируют острый панкреатит, а регулярное употребление приводит к хроническому поражению железы.

Как алкоголь разрушает поджелудочную железу

Поджелудочная железа выполняет две ключевые функции: производит гормоны (инсулин и глюкагон) для регуляции уровня сахара в крови и пищеварительных ферментов. Алкоголь нарушает обе системы.

Этанол и его метаболиты (ацетальдегид, жирные кислоты этиловых эфиров) повреждают клеточные мембраны и вызывают воспаление. Это приводит к активации ферментов в самой железе, что запускает процесс самопереваривания тканей.

Болезни поджелудочной, вызывающие алкоголь

Острый панкреатит – возникает после значительных доз алкоголя, особенно крепких напитков. Симптомы включают сильную боль в животе, тошноту, рвоту. В тяжелых случаях возможен некроз тканей и угроза жизни.

Хронический панкреатит – регулярное употребление алкоголя вызывает повторные воспалительные процессы, ведущие к фиброзу, кальцификации и постепенной потере функций железы. Это может завершиться развитием диабета и недостаточностью пищеварения.

Воздействие алкоголя на поджелудочную железу

Крепкие напитки (водка, виски, коньяк) – высокая концентрация этанола быстро перегружает клетки поджелудочной, провоцируя острый панкреатит даже после однократного чрезмерного употребления.

Напитки с высоким содержанием сахара и спирта (ликер, ром, коктейли) – сочетание спирта и сахара создает дополнительную нагрузку на железу, способствуя воспалению и нарушению обмена веществ.

Пиво и вино – хотя они содержат меньше спирта, регулярное употребление в больших количествах также приводит к хроническому поражению.

