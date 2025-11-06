Названо 5 предметів у ванній кімнаті, через які можна захворіти

Ванна кімната асоціюється з чистотою, однак на деяких предметах щоденного використання може бути багато мікробів, які призводять до різних захворювань.

Ванна. Ілюстративне фото

Експерти попереджають, що тепло та волога у ванні кімнати є ідеальним середовищем для розмноження бактерій та цвілі. Мікроби можуть стати причиною проблем зі шкірою, шлункових захворювань, респіраторних захворювань, пише видання Express. Щоб уникнути ризику для здоров'я, експерти радять регулярно чистити або змінювати наступні предмети:

Зубні щітки - один із предметів, які найчастіше використовуються у ванній кімнаті, і один із найбрудніших. Щетина може містити бактерії та залишки зубної пасти, а якщо її зберігати занадто близько до туалету, на ній можуть накопичуватися мікроби з дрібного туману, що утворюється під час змивання. Зубні щітки потрібно змінювати кожні три місяці або частіше, якщо щетина виглядає зношеною. Однак, якщо хтось у родині захворів, то варто негайно замінити всім зубну щітку.

Мочалки та губки для душу — ідеальне середовище для розмноження бактерій. Щоб не наражатися на ризик, їх потрібно добре мити та сушити після кожного використання. Раз на тиждень потрібно прати їх у гарячій воді чи замочувати в оцті, щоб знищити мікроби. Змінювати мочалки потрібно максимум раз на два місяці.

Старі рушники — збирають відмерлу шкіру, жир і бактерії, особливо якщо їх залишати вологими між використаннями. Прати банні рушники потрібно кожні три-чотири використання за температури не менше 60°C.

Килимки для ванної — можуть накопичувати вологу та бактерії. Якщо вони залишаються вологими, під ними може швидко почати рости пліснява, особливо на килимках з гумовою задньою частиною, яка затримує воду. Їх потрібно прати щотижня у гарячій воді та сушити на вулиці чи на радіаторі.

Застарілі туалетні приналежності та косметика — після відкриття ці продукти можуть накопичувати бактерії, особливо в теплому, задушливому середовищі. Використання прострочених туалетних приналежностей може подразнювати шкіру, очі або шкіру голови. Тож таку косметику та туалетні приналежності варто викинути.

