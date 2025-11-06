Названы 5 предметов в ванной комнате, из-за которых можно заболеть

Ванная комната ассоциируется с чистотой, однако на некоторых предметах ежедневного использования может быть много микробов, которые приводят к разным заболеваниям.

Ванная. Иллюстративное фото

Эксперты предупреждают, что тепло и влажность в ванной комнаты являются идеальной средой для размножения бактерий и плесени. Микробы могут стать причиной проблем с кожей, желудочных заболеваний, респираторных заболеваний, пишет издание Express. Чтобы избежать риска для здоровья, эксперты советуют регулярно чистить или менять следующие предметы:

Зубные щетки — один из наиболее часто используемых в ванной комнате предметов и один из самых грязных. Щетина может содержать бактерии и остатки зубной пасты, а если ее хранить слишком близко к туалету, на ней могут скапливаться микробы из мелкого тумана, образующегося при смывании. Зубные щетки нужно менять каждые три месяца или чаще, если щетина выглядит изношенной. Однако если кто-то в семье заболел, то стоит немедленно заменить всем зубную щетку.

Мочалки и губки для душа – идеальная среда для размножения бактерий. Чтобы не подвергаться риску, их нужно хорошо мыть и сушить после каждого использования. Раз в неделю нужно стирать их в горячей воде или замачивать в уксусе, чтобы уничтожить микробы. Менять мочалки нужно максимум раз в два месяца.

Старые полотенца – собирают отмершую кожу, жир и бактерии, особенно если их оставлять влажными между использованиями. Стирать банные полотенца нужно каждые три-четыре использования при температуре не менее 60°C.

Коврики для ванной – могут накапливать влагу и бактерии. Если они остаются влажными, под ними может быстро начать расти плесень, особенно на ковриках с резиновой задней частью, задерживающей воду. Их нужно стирать еженедельно в горячей воде и сушить на улице или радиаторе.

Старые туалетные принадлежности и косметика – после открытия эти продукты могут накапливать бактерии, особенно в теплой, удушающей среде. Использование просроченных туалетных принадлежностей может раздражать кожу, глаза или кожу головы. Такую косметику и туалетные принадлежности следует выбросить.

