Названо 4 головні причини швидкого старіння шкіри

Крім природних вікових змін та впливу ультрафіолету, на стан шкіри впливають рівень стресу, якість сну, екологічні умови та повсякденні звички.

Старіння шкіри. Фото: з відкритих джерел

Доктор медичних наук, доцент клінічного факультету дерматології Єльської школи медицини Мона Гохара розповіла, що в організмі відбувається внутрішнє старіння, яке керує генами.

Згодом клітини шкіри діляться менш ефективно, вироблення колагену падає, а природні системи відновлення шкіри сповільнюються.

"Старіння відбувається непомітно відповідно до генетичного плану, з яким ви народилися", — зазначила експерт.

Стрес

Тим часом стрес старить шкіру повільніше, але не менш впливово. Стрес та генетика по суті пов'язані. Перший фактор старить шкіру так само, як "фонові програми розряджають акумулятор телефону".

Хронічний кортизол підживлює запалення, заважає сну та поступово руйнує колаген.

Експерт радить практикувати глибоке дихання, коротку прогулянку на свіжому повітрі, розтяжку, співи в машині або танцювальну паузу з двох пісень. Невеликі перезавантаження нервової системи допомагають полегшити стан.

Цукор

Дерматолог та директор з косметичних та клінічних досліджень у відділенні дерматології лікарні Маунт-Сінай Джошуа Цайхнер розповів, що постійно високий рівень цукру в крові призводить до процесу, який називається глікацією.

Молекули цукру прикріплюються до колагену, роблячи його жорстким, тому замість того, щоб згинатися, колаген тріскається, що призводить до появи зморшок та обвисання шкіри.

Тому необхідно дотримуватися збалансованого харчування та обмежувати споживання цукру, крохмалю та продуктів з високим вмістом цукру. Високий рівень цукру також пов'язаний з акне, тому його скорочення також може допомогти зберегти колір обличчя більш чистим.

Куріння

Куріння в будь-якій формі є найбільшим фактором старіння шкіри, крім дії сонця. Нікотин звужує кровоносні судини, обмежуючи доставку кисню та поживних речовин до шкіри.

Згодом це уповільнює загоєння та прискорює руйнування колагену, що призводить до передчасних зморшок та змін текстури шкіри. Замініть перерву на сигарети на п'ятихвилинну прогулянку або м'ятну жуйку.

