Названы 4 главные причины быстрого старения кожи

Кроме естественных возрастных изменений и воздействия ультрафиолета, на состояние кожи влияют уровень стресса, качество сна, экологические условия и повседневные привычки.

Доктор медицинских наук, доцент клинического факультета дерматологии Йельской школы медицины Мона Гохара рассказала, что в организме происходит внутреннее старение, которое управляется генами.

Со временем клетки кожи делятся менее эффективно, выработка коллагена падает, а естественные системы восстановления кожи замедляются.

"Старение происходит незаметно в соответствии с генетическим планом, с которым вы родились", — отметила эксперт.

Стресс

Между тем стресс старит кожу медленнее, но не менее влиятельно. Стресс и генетика по сути связаны. Первый фактор старит кожу так же, как "фоновые программы разряжают аккумулятор телефона".

Хронический кортизол подпитывает воспаление, мешает сну и постепенно разрушает коллаген.

Эксперт советует практиковать глубокое дыхание, короткую прогулку на свежем воздухе, растяжку, пение в машине или танцевальную паузу из двух песен. Небольшие перезагрузки нервной системы помогают облегчить состояние.

Сахар

Дерматолог и директор по косметическим и клиническим исследованиям в отделении дерматологии больницы Маунт-Синай Джошуа Цайхнер рассказал, что постоянно высокий уровень сахара в крови приводит к процессу, который называется гликацией.

Молекулы сахара прикрепляются к коллагену, делая его жестким, поэтому вместо того, чтобы сгибаться, коллаген трескается, что приводит к появлению морщин и обвисанию кожи.

Поэтому необходимо придерживаться сбалансированного питания и ограничивать потребление сахара, крахмала и продуктов с высоким содержанием сахара. Высокий уровень сахара также связан с акне, поэтому его сокращение также может помочь сохранить цвет лица более чистым.

Курение

Курение в любой форме является самым большим фактором старения кожи, кроме воздействия солнца. Никотин сужает кровеносные сосуды, ограничивая доставку кислорода и питательных веществ к коже.

Со временем это замедляет заживление и ускоряет разрушение коллагена, что приводит к преждевременным морщинам и изменениям текстуры кожи. Замените перерыв на сигареты на пятиминутную прогулку или мятную жвачку.

