Найпростіша поза, яка допоможе швидко позбутися болю у спині

Лежіння на підлозі може бути простим та ефективним способом підтримки здоров'я спини. Це може допомогти вирівняти хребет, розслабити напружені м'язи та зменшити біль у попереку.

Лікування болю у спині. Фото: з відкритих джерел

Лежіння на підлозі – це чудовий спосіб розвантажити спину і дати тілу іншу позицію, особливо якщо у вас сидяча робота. Але не варто використовувати це як постійний режим без руху.

Тверді поверхні можуть допомогти зменшити біль. Однак жорстка поверхня може бути не придатна для всіх людей. Наприклад, якщо у вас є суглобові захворювання або проблеми з хребтом, не варто лежати на твердих поверхнях.

Лежіння на спині з піднятими колінами або підкладеною подушкою під ними допомагає розслабити м'язи попереку. Це може бути схоже на вправи на розвантаження, які застосовують у фізіотерапії.

Лежіння на підлозі може давати відчуття "перезапуску" тіла, знижувати втому, допомагати розслабитися.

Scientific American зазначає, що багато людей повідомляють суб'єктивне відчуття легкості після лежання на твердій поверхні.

Звичка проводити деякий час на твердій поверхні може допомогти відчути правильне положення хребта і вирівнювати поставу. Це особливо актуально для людей, котрі багато сидять.

Як правильно лежати на підлозі

Лежання на спині з піднятими колінами

Ляжте на спину на тверду поверхню (підкладіть килимок або тонку ковдру). Поставте стопи на підлогу, коліна зігнуті, руки розслаблені вздовж тіла.

Medical News Today повідомляє, що це положення допомагає зняти напругу та біль із попереку та вирівняти хребет.

Лежання "зіркою" для розслаблення

Ляжте на спину, руки та ноги повинні бути трохи розведені. Заплющте очі, дихайте глибоко і рівномірно 5-10 хвилин.

За даними Verywell Health, така практика може покращити відчуття розслаблення у тілі.

Варто додати, що лежати на підлозі краще короткими сесіями (5-15 хвилин), а не годинами. Використовуйте килимок або ковдру, щоб уникнути надмірного тиску на кістки.

