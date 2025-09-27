Простейшая поза, которая поможет быстро избавиться от боли в спине

Лежание на полу может быть простым и эффективным способом поддержания здоровья спины. Это может помочь выровнять позвоночник, расслабить напряженные мышцы и уменьшить боль в пояснице.

Лечение боли в спине. Фото: из открытых источников

Лежание на полу – это отличный способ разгрузить спину и дать телу другую позицию, особенно если у вас сидячая работа. Но не стоит использовать это как постоянный режим без движения.

Твердые поверхности могут помочь снизить боль. Однако, жесткая поверхность может быть не пригодна для всех людей. Например, если у вас есть суставные заболевания или проблемы с позвоночником, то не стоит лежать на твердых поверхностях.

Лежание на спине с приподнятыми коленями или подложенной подушкой под ними помогает расслабить мышцы поясницы. Это может быть похоже на упражнения на разгрузку, которые применяют в физиотерапии.

Лежание на полу может давать ощущение "перезапуска" тела, снижать усталость, помогать расслабиться.

Scientific American отмечает, что многие люди сообщают субъективное ощущение легкости после лежания на твердой поверхности.

Привычка проводить некоторое время на твердой поверхности может помочь "почувствовать" правильное положение позвоночника и выравнивать осанку. Это особенно актуально для людей, которые много сидят.

Как правильно лежать на полу

Лежание на спине с приподнятыми коленями

Лягте на спину на твердую поверхность (подложите коврик или тонкое одеяло). Поставьте стопы на пол, колени согнуты, руки расслаблены вдоль тела.

Medical News Today сообщает, что это положение помогает снять напряжение и боль с поясницы и выровнять позвоночник.

Лежание "звездой" для расслабления

Лягте на спину, руки и ноги должны быть немного разведены. Закройте глаза, дышите глубоко и равномерно 5-10 минут.

По данным Verywell Health, такая практика может улучшить ощущение расслабления в теле.

Стоит добавить, что лежать на полу лучше короткими сессиями (5-15 минут), а не часами. Используйте коврик или одеяло, чтобы избегать чрезмерного давления на кости.

