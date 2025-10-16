Найдовший язик у світі: скільки сантиметрів (ФОТО)



















У США живе чоловік із найдовшим язиком у світі довжина якого становить 10,1 сантиметра. Володар унікального рекорду американець Нік Стоберл, який у 2012 році потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як людина з найдовшим язиком.

Нік Стоберл має найдовший язик у світі. Фото: The Guinness World Records

Рекорд Ніка Стоберла був підтверджений 27 листопада 2012 року в місті Саліннас, США. Його рекордний язик має довжину 10,1 сантиметра від кінчика до середини закритої верхньої губи.

Нік Стоберл має найдовший язик у світі

Для порівняння, середня довжина людського язика становить близько 10 см, якщо рахувати від його основи у ротоглотці до кінчика. Тобто частина язика, яка виступає за межі губ Стоберла, довша, ніж увесь язик середньостатистичної людини.

"Я можу облизувати не лише ніс, а й лікоть", — жартує 34-річний рекордсмен.

Проте Стоберл зауважує, що рекорд має й свої мінуси, адже "мені доводиться довше чистити язик вранці".

Щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса, довжину язика вимірюють спеціальним способом від кінчика до середини закритої верхньої губи. Результат має бути підтверджений незалежними експертами та задокументований.

Категорія "найдовший язик" існує у Книзі Гіннеса вже понад 20 років. У 2001 році рекорд належав британцю Умару Алві, чий язик сягав 5,7 см. Пізніше його перевершили інші британці один із язиком 9 см, інший — 9,8 см.

Але саме Нік Стоберл першим перетнув межу 10 сантиметрів, чим встановив новий рекорд, як людина з найдовшим язиком.

