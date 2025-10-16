logo

Самый длинный язык в мире: сколько сантиметров (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый длинный язык в мире: сколько сантиметров (ФОТО)

Американец Ник Стоберл попал в Книгу рекордов Гиннеса с языком длиной 10,1 см. Это самый длинный язык в мире.

16 октября 2025, 17:45
Автор:
В США живет мужчина с самым длинным языком в мире, длина которого составляет 10,1 сантиметра. Обладатель уникального рекорда американец Ник Стоберл, который в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннеса, как человек с самым длинным языком.

Самый длинный язык в мире: сколько сантиметров (ФОТО)

У Ник Стоберла самый длинный язык в мире. Фото: The Guinness World Records

Рекорд Ника Стоберла был подтвержден 27 ноября 2012 года в городе Салиннас, США. Его рекордный язык имеет длину 10,1 см от кончика до середины закрытой верхней губы.

Самый длинный язык в мире: сколько сантиметров (ФОТО) - фото 2

У Ника Стоберла самый длинный язык в мире

Для сравнения, средняя длина человеческого языка составляет около 10 см, если считать от его основания в ротоглотке до кончика. То есть часть языка, выступающая за пределы губ Стоберла, длиннее, чем весь язык среднестатистического человека.

"Я могу облизывать не только нос, но и локоть", – шутит 34-летний рекордсмен.

Однако Стоберл отмечает, что у рекорда есть и свои минусы, ведь "мне приходится дольше чистить язык утром".

Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, длину языка измеряют специальным способом от кончика до середины закрытой верхней губы. Результат должен быть подтвержден независимыми экспертами и задокументирован.

Категория "самый длинный язык" существует в Книге Гиннеса уже более 20 лет. В 2001 году рекорд принадлежал британцу Умару Алви, чей язык достигал 5,7 см. Позже его превзошли другие британцы один с языком 9 см, другой – 9,8 см.

Но именно Ник Стоберл первым пересек границу 10 сантиметров, чем установил новый рекорд, как человек с самым длинным языком.

