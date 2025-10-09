Насправді цей засіб догляду за зубами завдає шкоди: про що йдеться

Практично інстинктивне бажання потягнутися за зубочисткою після смачного обіду знайоме багатьом. Вона здається швидким та зручним рішенням для видалення залишків їжі між зубами. Але насправді зубочистки – це погана ідея.

Зубочистка. Фото: із відкритих джерел

Найчастіша проблема – це пошкодження ясен. Гострий кінчик зубочистки легко травмує ніжні тканини ясен, викликаючи роздратування, запалення, а в найгіршому випадку – інфекції. Регулярне травмування може призвести до рецесії ясен (відступання ясен від зуба), оголюючи чутливу частину кореня.

Друга проблема — часте та агресивне використання зубочисток може розширювати міжзубні проміжки, створюючи "кишені", де ще легше застряє їжа, а також накопичується зубний наліт.

Третя проблема – зубочистки рідко повністю видаляють залишки їжі та бактеріальний наліт, особливо з увігнутих поверхонь зубів або нижче лінії ясен. Вони дають лише тимчасове відчуття чистоти.

Четверта проблема – невеликі шматочки деревини можуть відламуватись та застрягати між зубами або в яснах, що викликає біль та потребує втручання стоматолога.

Стоматологи зазначають: існують набагато найкращі та безпечніші способи підтримувати гігієну після їжі.

Зубна нитка (флос) – це "золотий стандарт" для очищення міжзубних проміжків. Вона ефективно видаляє залишки їжі та бактеріальний наліт, не травмуючи ясен. Використовуйте її щодня, бажано перед чищенням зубів щіткою.

Іригатор – цей пристрій використовує струмінь води під тиском для видалення залишків їжі та нальоту з міжзубних проміжків, піддесневих кишень та навколо брекетів. Він особливо корисний для людей із чутливими яснами чи імплантами.

Полоскання ротової порожнини – після їжі можна просто прополоскати рот чистою водою або спеціальним ополіскувачем для ротової порожнини. Це допоможе видалити поверхневі залишки їжі, але не замінить механічне очищення.

Жувальна гумка без цукру – стимулює виділення слини, яка допомагає нейтралізувати кислоти та змити деякі залишки їжі. Однак це тимчасове рішення, яке не замінює повноцінну гігієну.

Читайте також на порталі "Коментарі" – популярну зубну пасту заборонили продавати у чотирьох країнах: що з нею не так.



