На самом деле это средство ухода за зубами несет вред: о чем идет речь

Практически инстинктивное желание потянуться за зубочисткой после вкусного обеда знакомо многим. Она кажется быстрым и удобным решением для удаления остатков пищи между зубами. Но на самом деле зубочистки – это плохая идея.

Зубочистка. Фото: из открытых источников

Самая частая проблема – это повреждение десен. Острый кончик зубочистки легко травмирует нежные ткани десен, вызывая раздражение, воспаление, а в худшем случае — инфекции. Регулярное травмирование может привести к рецессии десны (отступание десны от зуба), обнажая чувствительную часть корня.

Вторая проблема – частое и агрессивное использование зубочисток может расширять межзубные промежутки, создавая "карманы", где еще легче застревает пища, а также скапливается зубной налет.

Третья проблема – зубочистки редко полностью удаляют остатки пищи и бактериальный налет, особенно с вогнутых поверхностей зубов или ниже линии десен. Они дают лишь временное ощущение чистоты.

Четвертая проблема – небольшие кусочки древесины могут отламываться и застревать между зубами или в деснах, что вызывает боль и требует вмешательства стоматолога.

Стоматологи отмечают: существуют гораздо лучшие и безопасные способы поддерживать гигиену после еды.

Зубная нить (флосс) – это "золотой стандарт" для очистки межзубных промежутков. Она эффективно удаляет остатки пищи и бактериальный налет, не травмируя десны. Используйте ее ежедневно, желательно перед чисткой зубов щеткой.

Ирригатор – это устройство использует струю воды под давлением для удаления остатков пищи и налета из межзубных промежутков, поддесневых карманов и вокруг брекетов. Он особенно полезен для людей с чувствительными деснами или имплантами.

Полоскание ротовой полости – после еды можно просто прополоскать рот чистой водой или специальным ополаскивателем для полости рта. Это поможет удалить поверхностные остатки пищи, но не заменит механическую очистку.

Жевательная резинка без сахара – стимулирует выделение слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты и смыть некоторые остатки пищи. Однако это временное решение, которое не заменяет полноценную гигиену.

