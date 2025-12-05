Мінус для здоров’я: яка група крові найнебезпечніша — дослідження Гарварду

Вчені Гарвардського університету провели масштабне дослідження та встановили: найбільш небезпечною для здоров’я є IV група крові з негативним резусом — AB Rh-.

Люди з IV групою крові Rh- можуть мати підвищені ризики для здоров’я, попереджають вчені

Про це йдеться у статті під назвою "Так, ваша група крові впливає на ваше здоров’я", де проаналізовано взаємозв’язок між типом крові та захворюваннями.

Згідно з даними, людей із цією групою крові на планеті лише 8%, однак саме вони мають найвищий ризик розвитку серйозних проблем зі здоров’ям. Зокрема:

підвищена ймовірність онкозахворювань (особливо у жінок),

на 82% більший ризик розвитку деменції у старшому віці,

часті випадки інсульту,

ослаблений імунітет.

До досліджень також долучилися науковці Університету Вермонта, які підтвердили вплив групи крові на стан пам’яті та когнітивні функції. Люди з AB Rh- частіше за інших мають труднощі з мисленням, увагою та запам’ятовуванням.

Крім того, експерт-гематолог Олексій Портнов наголошує: людям з цією групою потрібно ретельно стежити за харчуванням. У пріоритеті — індичка, кролик, баранина. Варто виключити жирні страви та вершкове масло.

Також у дослідженні згадується рідкісна особливість: у носіїв цієї групи рідше народжуються діти, а у чоловіків — здебільшого одностатеві. Цей факт, однак, потребує подальших підтверджень.

