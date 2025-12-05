logo

Минус для здоровья: какая группа крови самая опасная - исследование Гарварда
Минус для здоровья: какая группа крови самая опасная - исследование Гарварда

Люди с IV группой крови и отрицательным резусом имеют более высокие риски деменции, онкологии и слабого иммунитета. Такие выводы сделали ученые сразу из нескольких университетов США.

5 декабря 2025, 05:28
Автор:
avatar

Проніна Анна

Ученые Гарвардского университета провели масштабное исследование и установили: наиболее опасной для здоровья является IV группа крови с отрицательным резусом — AB Rh-.

Минус для здоровья: какая группа крови самая опасная - исследование Гарварда

Люди с IV группой крови Rh- имеют повышенные риски для здоровья, предупреждают учёные

Об этом говорится в статье под названием "Да, ваша группа крови влияет на ваше здоровье" , где проанализирована взаимосвязь между типом крови и заболеваниями.

Согласно данным, людей с этой группой крови на планете всего 8% , однако именно они имеют самый высокий риск развития серьезных проблем со здоровьем. В частности:

  • повышенная вероятность онкозаболеваний (особенно у женщин),

  • на 82% больше риска развития деменции в старшем возрасте,

  • частые случаи инсульта,

  • ослабленный иммунитет.

К исследованиям также присоединились ученые Университета Вермонта , подтвердившие влияние группы крови на состояние памяти и когнитивные функции . Люди с AB Rh- чаще других испытывают трудности с мышлением, вниманием и запоминанием.

Кроме того, эксперт-гематолог Алексей Портнов отмечает, что людям с этой группой нужно тщательно следить за питанием. В приоритете – индейка, кролик, баранина . Следует исключить жирные блюда и сливочное масло.

Также в исследовании упоминается редкая особенность: у носителей этой группы реже рождаются дети, а у мужчин — в основном однополые. Этот факт, однако, нуждается в дальнейших подтверждениях.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что Госпродслужба обнаружила десятки тысяч опасных игрушек перед праздниками. Инспекторы обнаружили более 24 тысяч единиц детской продукции, которая угрожает здоровью. Часть игрушек может вызвать токсические реакции и травмировать ребенка.



