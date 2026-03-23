Медсестра хоспісу розповіла, що саме бачать вмираючі пацієнти за секунду до смерті

Slava Kot
Досвідчена медсестра хоспісу зі США поділилася спостереженнями про останні моменти життя пацієнтів. Свою історію вона опублікувала на популярному форумі Reddit у форматі "Запитай мене будь-що", де відповіла на десятки запитань користувачів про процес вмирання.
За словами медсестри, вона працює у нічні зміни в одному з хоспісів Нової Англії і за роки роботи стала свідком багатьох останніх хвилин життя пацієнтів. Вона зазначає, що її ставлення до смерті змінилося, і тепер вона сприймає її як природну частину людського життя. Крім того, за її словами, смерть "може бути прекрасною, коли її переживають з турботою та співчуттям".
Особливий інтерес у користувачів викликали питання про потойбічне життя та те, що люди можуть бачити перед смертю. За словами працівниці хоспісу, багато пацієнтів у ці моменти говорять про зустрічі з людьми або домашніми тваринами, які вже померли.
Працівниця хоспісу зауважила, що в медичній практиці подібні явища часто називають галюцинаціями.
