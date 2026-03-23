Медсестра хоспісу розповіла, що саме бачать вмираючі пацієнти за секунду до смерті

Досвідчена медсестра хоспісу зі США поділилася спостереженнями про останні моменти життя пацієнтів. Свою історію вона опублікувала на популярному форумі Reddit у форматі "Запитай мене будь-що", де відповіла на десятки запитань користувачів про процес вмирання.

Що люди бачать перед смертю.

За словами медсестри, вона працює у нічні зміни в одному з хоспісів Нової Англії і за роки роботи стала свідком багатьох останніх хвилин життя пацієнтів. Вона зазначає, що її ставлення до смерті змінилося, і тепер вона сприймає її як природну частину людського життя. Крім того, за її словами, смерть "може бути прекрасною, коли її переживають з турботою та співчуттям".

Особливий інтерес у користувачів викликали питання про потойбічне життя та те, що люди можуть бачити перед смертю. За словами працівниці хоспісу, багато пацієнтів у ці моменти говорять про зустрічі з людьми або домашніми тваринами, які вже померли.

"Особисто я вважаю, що все, що відбувається після нашої смерті, виходить за межі людського розуміння. Наші крихітні людські мізки не здатні зрозуміти всю складність смерті. Що я знаю точно, так це те, що багато моїх пацієнтів бачать людей і домашніх тварин, які померли, ще до того, як померти", — сказала медсестра.

Працівниця хоспісу зауважила, що в медичній практиці подібні явища часто називають галюцинаціями.

"У медичній галузі ми називаємо їх галюцинаціями, але насправді все залежить від того, у що ви вірите. Вони часто тягнуться до людей і речей, яких ми не бачимо. Зазвичай ці видіння/галюцинації їх заспокоюють. Чи піднімається для них завіса? Я не зовсім впевнена. Не думаю, що буду впевнена, поки не помру", — додала медсестра.

