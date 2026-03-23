Медсестра хоспісу розповіла, що саме бачать вмираючі пацієнти за секунду до смерті
Медсестра хоспісу розповіла, що саме бачать вмираючі пацієнти за секунду до смерті

Медсестра хоспісу поділилася досвідом і розповіла, що багато пацієнтів перед смертю бачать померлих родичів або домашніх тварин

23 березня 2026, 11:30
Slava Kot

Досвідчена медсестра хоспісу зі США поділилася спостереженнями про останні моменти життя пацієнтів. Свою історію вона опублікувала на популярному форумі Reddit у форматі "Запитай мене будь-що", де відповіла на десятки запитань користувачів про процес вмирання.

Що люди бачать перед смертю. Фото з відкритих джерел

За словами медсестри, вона працює у нічні зміни в одному з хоспісів Нової Англії і за роки роботи стала свідком багатьох останніх хвилин життя пацієнтів. Вона зазначає, що її ставлення до смерті змінилося, і тепер вона сприймає її як природну частину людського життя. Крім того, за її  словами, смерть "може бути прекрасною, коли її переживають з турботою та співчуттям".

Особливий інтерес у користувачів викликали питання про потойбічне життя та те, що люди можуть бачити перед смертю. За словами працівниці хоспісу, багато пацієнтів у ці моменти говорять про зустрічі з людьми або домашніми тваринами, які вже померли.

"Особисто я вважаю, що все, що відбувається після нашої смерті, виходить за межі людського розуміння. Наші крихітні людські мізки не здатні зрозуміти всю складність смерті. Що я знаю точно, так це те, що багато моїх пацієнтів бачать людей і домашніх тварин, які померли, ще до того, як померти", — сказала медсестра.

Працівниця хоспісу зауважила, що в медичній практиці подібні явища часто називають галюцинаціями.

"У медичній галузі ми називаємо їх галюцинаціями, але насправді все залежить від того, у що ви вірите. Вони часто тягнуться до людей і речей, яких ми не бачимо. Зазвичай ці видіння/галюцинації їх заспокоюють. Чи піднімається для них завіса? Я не зовсім впевнена. Не думаю, що буду впевнена, поки не помру", — додала медсестра.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про ознаки, які свідчать про наближення смерті.

Також "Коментарі" писали про 7 маловідомих фактів про смерть, які лікарі не говорять нам.



