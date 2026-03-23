Медсестра хосписа рассказала, что именно видят умирающие пациенты за секунду до смерти

Slava Kot
Опытная медсестра хосписа из США поделилась наблюдениями о последних моментах жизни пациентов. Свою историю она опубликовала на популярном форуме Reddit в формате "Спроси меня, что угодно", где ответила на десятки вопросов пользователей о процессе умирания.
По словам медсестры, она работает в ночные смены в одном из хосписов Новой Англии и за годы работы стала свидетелем многих последних минут жизни пациентов. Она отмечает, что ее отношение к смерти изменилось, и теперь она воспринимает ее как естественную часть человеческой жизни. Кроме того, по ее словам, смерть "может быть прекрасной, когда ее переживают с заботой и состраданием".
Особый интерес у пользователей вызывали вопросы о загробной жизни и о том, что люди могут видеть перед смертью. По словам работницы хосписа, многие пациенты в эти моменты говорят о встречах с уже умершими людьми или домашними животными.
Сотрудница хосписа заметила, что в медицинской практике подобные явления часто называют галлюцинациями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о признаках, свидетельствующих о приближении смерти.
Также "Комментарии" писали о 7 малоизвестных фактах о смерти, которые врачи не говорят нам.