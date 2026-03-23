Медсестра хосписа рассказала, что именно видят умирающие пациенты за секунду до смерти
Медсестра хосписа рассказала, что именно видят умирающие пациенты за секунду до смерти

Медсестра хосписа поделилась опытом и рассказала, что многие пациенты перед смертью видят умерших родственников или домашних животных.

23 марта 2026, 11:30
Slava Kot

Опытная медсестра хосписа из США поделилась наблюдениями о последних моментах жизни пациентов. Свою историю она опубликовала на популярном форуме Reddit в формате "Спроси меня, что угодно", где ответила на десятки вопросов пользователей о процессе умирания.

Что люди видят перед смертью. Фото из открытых источников

По словам медсестры, она работает в ночные смены в одном из хосписов Новой Англии и за годы работы стала свидетелем многих последних минут жизни пациентов. Она отмечает, что ее отношение к смерти изменилось, и теперь она воспринимает ее как естественную часть человеческой жизни. Кроме того, по ее словам, смерть "может быть прекрасной, когда ее переживают с заботой и состраданием".

Особый интерес у пользователей вызывали вопросы о загробной жизни и о том, что люди могут видеть перед смертью. По словам работницы хосписа, многие пациенты в эти моменты говорят о встречах с уже умершими людьми или домашними животными.

"Лично я считаю, что все, что происходит после нашей смерти, выходит за пределы человеческого понимания. Наши крошечные человеческие мозги не способны понять всю сложность смерти. Что я знаю точно, так это то, что многие мои пациенты видят умерших людей и домашних животных еще до того, как умереть", — сказала медсестра.

Сотрудница хосписа заметила, что в медицинской практике подобные явления часто называют галлюцинациями.

"В медицинской области мы называем их галлюцинациями, но на самом деле все зависит от того, во что вы верите. Они часто тянутся к людям и вещам, которых мы не видим. Обычно эти видения/галюцинации их успокаивают. Поднимается ли для них занавес? Я не совсем уверена. Не думаю, что буду уверена, пока не умру", – добавила медсестра.

