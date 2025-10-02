"Людина-шредер": чому жінка з'їдає 10 аркушів паперу щодня

34-річна мати чотирьох дітей з Великої Британії Яз Чепмен отримала прізвисько "людина-шредер" через свою незвичну звичку. Вона щодня з’їдає до десяти аркушів паперу. Жінка стверджує, що не може стримати тягу, яка з’явилася ще у дитинстві, а під час першої вагітності лише посилилася.

Яз Чепмен має рідкісний розлад піка та їсть папір. Фото з відкритих джерел

Яз пояснює, що вона чекає листоношу з особливим нетерпінням, адже листи стають для неї "ласощами". "Людина-шредер" зауважує, що кожен вид паперу має різний смак і текстуру.

"Певні види паперу мають різний смак і різну текстуру. Я відірву куточок, щоб просто перевірити. Деякі занадто блискучі, занадто густі або мають дивний смак, якщо забагато чорнила, але якщо це надрукований лист, то я його з'їм. Я складу папір навпіл, розірву на смужки, покладу в кишеню, а потім розжую його, як спагеті", — розповідає жінка про харчування папером.

Звичка Яз Чепмен має медичне пояснення. Жінка страждає на пікацизм (піка, аллотріофагія, збочений апетит) — це розлад харчової поведінки, при якому людина споживає продукти, які не є їжею. Національна асоціація розладів харчової поведінки вказує, що це можуть бути пісок, крейда, волосся чи навіть цемент.

"Коли хтось любить шоколад і хоче чогось солодкого, він його їсть і відчуває, як у його мозку вивільняються ці хімічні речовини щастя — це саме так", — сказала Яз, описуючи життя з пікою та свою любов до паперу.

Лікарі попереджають, що пікa може призвести до серйозних ускладнень, зокрема отруєнь, шлунково-кишкових проблем та стоматологічних хвороб. Проте Яз запевняє, що вона намагається уникати цих наслідків та обмежує кількість з’їденого паперу, який запиває великою кількістю води, аби запобігти запорам.

Британка щодня з’їдає по 10 аркушів паперу

Яз розповіла, що її тяга до неїстівних предметів розпочалася ще в чотири роки. Тоді вона пробувала тальк та крейду. Однак особливе захоплення поїданням паперу у жінки виникло у 2015 році, коли вона завагітніла першою дитиною.

"Але під час вагітності мене обстежили, і всі мої поживні речовини в нормі, але я все ще маю сильну тягу до їжі. Головне завдання — не допустити запору. Коли я була вагітною, я набагато обережніше ставилася до того, який папір споживаю, і замовляла його онлайн", — наголошує Яз.

Яз Чепмен зізнається, що сьогодні проходить медичне обстеження, щоб з’ясувати, чи пов’язаний її стан з аутизмом, адже цей розлад часто спостерігається у людей із пікою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Німеччині з'явився солодкий "туалетний папір".

Також "Коментарі" писали про 5 незвичних страв з усього світу, які здивують.