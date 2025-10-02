logo_ukra

Здоров'я наше тіло "Людина-шредер": чому жінка з'їдає 10 аркушів паперу щодня
"Людина-шредер": чому жінка з'їдає 10 аркушів паперу щодня

Яз Чепмен має рідкісний розлад піка та з’їдає до 10 аркушів паперу на день. Чим небезпечна ця звичка.

2 жовтня 2025, 10:55
34-річна мати чотирьох дітей з Великої Британії Яз Чепмен отримала прізвисько "людина-шредер" через свою незвичну звичку. Вона щодня з’їдає до десяти аркушів паперу. Жінка стверджує, що не може стримати тягу, яка з’явилася ще у дитинстві, а під час першої вагітності лише посилилася.

"Людина-шредер": чому жінка з'їдає 10 аркушів паперу щодня

Яз Чепмен має рідкісний розлад піка та їсть папір. Фото з відкритих джерел

Яз пояснює, що вона чекає листоношу з особливим нетерпінням, адже листи стають для неї "ласощами". "Людина-шредер" зауважує, що кожен вид паперу має різний смак і текстуру.

"Певні види паперу мають різний смак і різну текстуру. Я відірву куточок, щоб просто перевірити. Деякі занадто блискучі, занадто густі або мають дивний смак, якщо забагато чорнила, але якщо це надрукований лист, то я його з'їм. Я складу папір навпіл, розірву на смужки, покладу в кишеню, а потім розжую його, як спагеті", — розповідає жінка про харчування папером.

Звичка Яз Чепмен має медичне пояснення. Жінка страждає на пікацизм (піка, аллотріофагія, збочений апетит) — це розлад харчової поведінки, при якому людина споживає продукти, які не є їжею. Національна асоціація розладів харчової поведінки вказує, що це можуть бути пісок, крейда, волосся чи навіть цемент.

"Коли хтось любить шоколад і хоче чогось солодкого, він його їсть і відчуває, як у його мозку вивільняються ці хімічні речовини щастя — це саме так", — сказала Яз, описуючи життя з пікою та свою любов до паперу.

Лікарі попереджають, що пікa може призвести до серйозних ускладнень, зокрема отруєнь, шлунково-кишкових проблем та стоматологічних хвороб. Проте Яз запевняє, що вона намагається уникати цих наслідків та обмежує кількість з’їденого паперу, який запиває великою кількістю води, аби запобігти запорам.

”Людина-шредер”: чому жінка з'їдає 10 аркушів паперу щодня - фото 2

Британка щодня з’їдає по 10 аркушів паперу

Яз розповіла, що її тяга до неїстівних предметів розпочалася ще в чотири роки. Тоді вона пробувала тальк та крейду. Однак особливе захоплення поїданням паперу у жінки виникло у 2015 році, коли вона завагітніла першою дитиною.

"Але під час вагітності мене обстежили, і всі мої поживні речовини в нормі, але я все ще маю сильну тягу до їжі. Головне завдання — не допустити запору. Коли я була вагітною, я набагато обережніше ставилася до того, який папір споживаю, і замовляла його онлайн", — наголошує Яз.

Яз Чепмен зізнається, що сьогодні проходить медичне обстеження, щоб з’ясувати, чи пов’язаний її стан з аутизмом, адже цей розлад часто спостерігається у людей із пікою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Німеччині з'явився солодкий "туалетний папір".

Також "Коментарі" писали про 5 незвичних страв з усього світу, які здивують.



Джерело: https://www.thesun.co.uk/health/36870438/mum-eats-paper-pregnant-chocolate/
