"Человек-шредер": почему она съедает 10 листов бумаги ежедневно

34-летняя мать четырех детей из Великобритании Яз Чепмен получила прозвище "человек-шредер" из-за своей необычной привычки. Она каждый день съедает до десяти листов бумаги. Женщина утверждает, что не может сдержать тягу, которая появиласся еще в детстве тягу, а во время первой беременности только усилилась.

Яз Чепмен имеет редкое расстройство пика и ест бумагу. Фото из открытых источников

Яз объясняет, что она ждет почтальона с особым нетерпением, ведь письма становятся для нее "лакомством". "Человек-шредер" отмечает, что каждый вид бумаги имеет разный вкус и текстуру.

"Определенные виды бумаги имеют разный вкус и разную текстуру. Я оторву уголок, чтобы просто проверить. Некоторые слишком блестящие, слишком густые или имеют удивительный вкус, если слишком много чернил, но если это напечатанное письмо, то я его съем. Я составлю бумагу пополам, разорву на полоски, положу в карман, а потом разжую ее, как спагетти", — рассказывает женщина о питании бумагой.

Привычка Яз Чепмен имеет медицинское объяснение. Женщина страдает пикацизмом (пика, аллотриофагия, извращенный аппетит) – это расстройство пищевого поведения, при котором человек потребляет продукты, не являющиеся пищей. Национальная ассоциация расстройств пищевого поведения указывает, что это может быть песок, мел, волосы или даже цемент.

"Когда кто-то любит шоколад и хочет чего-то сладкого, он его ест и чувствует, как в его мозгу высвобождаются эти химические вещества счастья – это именно так", — сказала Яз, описывая жизнь с пика и свою любовь к бумаге.

Врачи предупреждают, что пика может привести к серьезным осложнениям, в том числе отравлениям, желудочно-кишечным проблемам и стоматологическим болезням. Однако Яз уверяет, что она пытается избегать этих последствий и ограничивает количество съеденной бумаги, запивая ее большим количеством воды, чтобы предотвратить запоры.

Яз рассказала, что ее тяга к несъедобным предметам началась еще в четыре года. Тогда она пробовала тальк и мел. Однако особое увлечение поеданием бумаги у женщины возникло в 2015 году, когда она забеременела первым ребенком.

"Но во время беременности меня обследовали, и все мои питательные вещества в норме, но у меня все еще есть сильная тяга к еде. Главная задача — не допустить запора. Когда я была беременна, я гораздо осторожнее относилась к той, какую бумагу потребляю, и заказывала ее онлайн", — отмечает Яз.

Яз Чепмен признается, что сегодня проходит медицинское обследование, чтобы выяснить, связано ли ее состояние с аутизмом, ведь это расстройство часто наблюдается у людей с пика.

