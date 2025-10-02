"Человек-шредер": почему она съедает 10 листов бумаги ежедневно

Рубрики
34-летняя мать четырех детей из Великобритании Яз Чепмен получила прозвище "человек-шредер" из-за своей необычной привычки. Она каждый день съедает до десяти листов бумаги. Женщина утверждает, что не может сдержать тягу, которая появиласся еще в детстве тягу, а во время первой беременности только усилилась.
Яз Чепмен имеет редкое расстройство пика и ест бумагу. Фото из открытых источников
Яз объясняет, что она ждет почтальона с особым нетерпением, ведь письма становятся для нее "лакомством". "Человек-шредер" отмечает, что каждый вид бумаги имеет разный вкус и текстуру.
Привычка Яз Чепмен имеет медицинское объяснение. Женщина страдает пикацизмом (пика, аллотриофагия, извращенный аппетит) – это расстройство пищевого поведения, при котором человек потребляет продукты, не являющиеся пищей. Национальная ассоциация расстройств пищевого поведения указывает, что это может быть песок, мел, волосы или даже цемент.
Врачи предупреждают, что пика может привести к серьезным осложнениям, в том числе отравлениям, желудочно-кишечным проблемам и стоматологическим болезням. Однако Яз уверяет, что она пытается избегать этих последствий и ограничивает количество съеденной бумаги, запивая ее большим количеством воды, чтобы предотвратить запоры.
Британка ежедневно съедает по 10 листов бумаги
Яз рассказала, что ее тяга к несъедобным предметам началась еще в четыре года. Тогда она пробовала тальк и мел. Однако особое увлечение поеданием бумаги у женщины возникло в 2015 году, когда она забеременела первым ребенком.
Яз Чепмен признается, что сегодня проходит медицинское обследование, чтобы выяснить, связано ли ее состояние с аутизмом, ведь это расстройство часто наблюдается у людей с пика.
