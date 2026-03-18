Лише одна ранкова помилка може зіпсувати вам весь день: лікар зробив попередження

Щоразу, коли після дзвінка будильника ви тягнетесь за подушкою, щоб ще трохи поспати, ваш організм платить ціну. Сон протягом цього часу не відновлює сили, а лише підвищує втому та стрес.

Пробудження після сну.

Нейробіолог та експерт зі сну Челсі Роршайб розповіла, що часто люди після дзвінка будильника ще лежать у ліжку, гортаючи соцмережі 15 хвилин, перш ніж вилізти з ліжка.

"Я ніколи не залишаюся в ліжку, а прокидаюся відразу і встаю з ліжка та йду кудись у хату", — сказала вона.

Це допомагає мозку підтримувати асоціацію з тим, що спальня – це лише місце відпочинку, що сприяє якісному сну.

Також не залишайтеся в темній спальні, світло ефективно вимикає вироблення мелатоніну мозком і дає тілу знати, що день почався.

Регулярний час пробудження допомагає біологічному годиннику регулювати фізіологічні функції, а не тільки сон. Довгий сон у вихідні викликає труднощі з концентрацією уваги, втома, дратівливість та головний біль. Це може зіпсувати ваш день.

Дотримання послідовного графіка сну, коли ви прокидаєтеся і лягаєте спати в один і той же час щодня, дійсно важливе для забезпечення гарного та якісного нічного сну.

Одна з перших речей, які варто робити вранці, зазвичай протягом 30 хвилин після пробудження — це піддавати себе впливу природного сонячного світла, виходячи на вулицю або сідаючи біля вікна.

Світло протягом дня дуже важливе для підтримки циркадного ритму. Нестача сонячного світла може знизити якість сну, сприяти безсонню та негативно впливати на настрій.

До того ж, фізичні вправи – це чудовий спосіб сигналізувати мозку, що день розпочався. Вони не обов'язково мають бути особливо інтенсивними. Можна просто вигуляти собаку або здійснити коротку прогулянку.

