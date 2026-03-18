Главная Новости Здоровье наше тело Всего одна утренняя ошибка может испортить вам весь день: врач сделал предупреждение
Всего одна утренняя ошибка может испортить вам весь день: врач сделал предупреждение

Регулярное время пробуждения помогает биологическим часам регулировать физиологические функции, а не только сон

18 марта 2026, 10:20
Автор:
Кравцев Сергей

Каждый раз, когда после звонка будильника вы тянетесь за подушкой, чтобы еще немного поспать, ваш организм платит цену. Сон в течение этого времени не восстанавливает силы, а лишь повышает усталость и стресс.

Пробуждение после сна. Фото: из открытых источников

Нейробиолог и эксперт по сну Челси Роршайб рассказала, что часто люди после звонка будильника еще лежат в постели, листая соцсети 15 минут, прежде чем вылезти из кровати.

"Я никогда не остаюсь в постели, а просыпаюсь сразу и встаю с кровати и иду куда-то в доме", — сказала она.

Это помогает мозгу поддерживать ассоциацию с тем, что спальня – это только место отдыха, что способствует качественному сну.

Также не оставайтесь в темной спальне, свет эффективно выключает выработку мелатонина мозгом и дает телу знать, что день начался.

Регулярное время пробуждения помогает биологическим часам регулировать физиологические функции, а не только сон. Долгий сон в выходные вызывает трудности с концентрацией внимания, усталость, раздражительность и головные боли. Это может испортить ваш день.

Соблюдение последовательного графика сна, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать в одно и то же время каждый день, действительно важно для обеспечения хорошего и качественного ночного сна.

Одна из первых вещей, которые стоит делать утром, обычно в течение 30 минут после пробуждения – это подвергать себя воздействию естественного солнечного света, выходя на улицу или садясь у окна.

Свет в течение дня очень важен для поддержания циркадного ритма. Нехватка солнечного света может снизить качество сна, способствовать бессоннице и негативно влиять на настроение.

К тому же, физические упражнения – это отличный способ сигнализировать мозгу, что день начался. Они не обязательно должны быть особенно интенсивными. Можно просто выгулять собаку или совершить короткую прогулку.

Источник: https://www.huffpost.com/entry/sleep-morning-mistake-goog_l_69b2e5cae4b0aea6db0c295e

