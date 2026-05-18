Лікарка попередила про небезпеку: як часто чоловіки та жінки міняють спідню білизну

Нове дослідження британського ритейлера Jacamo виявило несподівані звички людей щодо особистої гігієни. Опитування понад тисячі дорослих британців показало, що чоловіки і жінки в середньому носять спідню білизну три дні поспіль перед пранням, що на два дні довше, ніж рекомендовано.

Як часто люди змінюють спідню білизну. Фото з відкритих джерел

Також дослідження виявило, що багато людей одягають ті самі шкарпетки до трьох разів, а спортивний одяг часто перуть ще рідше. За даними опитування, жінки можуть носити спортивний комплект до 11 днів, перш ніж випрати його.

На ці результати відреагувала лікарка Дебора Лі з онлайн-аптеки Dr Fox, яка попередила про потенційні ризики для здоров’я. За її словами, тривале носіння тієї самої білизни створює сприятливі умови для розмноження бактерій, що може призвести до інфекцій сечовивідних шляхів та інших захворювань.

"Логічно припустити, що чим рідше ви міняєте спідню білизну, тим більший ризик розвитку інфекції сечовивідних шляхів. Це пояснюється тим, що більшість інфекцій сечовивідних шляхів спричинені коліформними бактеріями, які походять з кишечника. Якщо ви не змінюєте спідню білизну часто, це дозволяє цим бактеріям розмножуватися та збільшує ризик багатьох інфекцій, зокрема інфекцій сечовивідних шляхів", — говорить Лі.

Лікарка зауважила, що ризик відрізняється у чоловіків і жінок. За її словами, високий ризик існує для жінок через анатомічні особливості організму. Однією з найпоширеніших причин інфекцій є бактерія кишкова паличка, яка може потрапляти до сечовивідних шляхів та викликати запалення.

Однак чоловіки також не застраховані від наслідків нехтування гігієною. За словами Дебори Лі, це може спричинити бактеріальні запалення, проблеми зі шкірою та навіть впливати на якість сперми і фертильність.

"Чоловіки все ще перебувають у групі ризику анаеробних інфекцій, таких як баланопостит – неприємний запальний стан, який зазвичай виникає у необрізаних чоловіків. Бактерії можуть забруднювати сперму. Високий рівень кишкової палички у спермі знижує якість і рухливість сперматозоїдів, а також погіршує фертильність. Крім того, з віком чоловіки піддаються більшому ризику простатиту, спричиненого кишковою паличкою", — пояснила лікарка.

Фахівчиня радить змінювати спідню білизну щодня, а також обирати речі з натуральних тканин, зокрема бавовни. Синтетичні матеріали, поліестер чи нейлон, гірше пропускають повітря та можуть створювати вологе середовище, сприятливе для бактерій.

