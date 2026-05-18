Врач предупредила об опасности: как часто мужчины и женщины меняют нижнее белье

Новое исследование британского ритейлера Jacamo выявило неожиданные привычки людей по поводу личной гигиены. Опрос более тысячи взрослых британцев показал, что мужчины и женщины в среднем носят нижнее белье три дня подряд перед стиркой, что на два дня дольше, чем рекомендовано.

Также исследование выявило, что многие люди одевают те же носки до трех раз, а спортивную одежду часто стирают еще реже. По данным опроса, женщины могут носить спортивный комплект до 11 дней, прежде чем постирать его.

На эти результаты отреагировала врач Дебора Ли из онлайн-аптеки Dr Fox, предупредившая о потенциальных рисках для здоровья. По ее словам, длительное ношение того же белья создает благоприятные условия для размножения бактерий, что может привести к инфекциям мочевыводящих путей и другим заболеваниям.

Логично предположить, что чем реже вы меняете нижнее белье, тем больше риск развития инфекции мочевыводящих путей. Это объясняется тем, что большинство инфекций мочевыводящих путей вызваны колиформными бактериями, происходящими из кишечника. Если вы не меняете нижнее белье часто, это позволяет этим бактериям размножаться и увеличивает риск многих инфекций, в частности, инфекций мочевыводящих путей", — говорит Ли.

Врач заметила, что риск отличается у мужчин и женщин. По ее словам, высокий риск существует для женщин из-за анатомических особенностей организма. Одной из наиболее распространенных причин инфекции является бактерия кишечная палочка, которая может попадать в мочевыводящие пути и вызвать воспаление.

Однако мужчины также не застрахованы от последствий пренебрежения гигиеной. По словам Деборы Ли, это может повлечь за собой бактериальные воспаления, проблемы с кожей и даже влиять на качество спермы и фертильность.

"Мужчины все еще находятся в группе риска анаэробных инфекций, таких как баланопостит – неприятное воспалительное состояние, обычно возникающее у необрезанных мужчин. Бактерии могут загрязнять сперму. Высокий уровень кишечной палочки в сперме снижает качество и подвижность сперматозоидов, а также подгорается. большему риску простатита, вызванного кишечной палочкой", — объяснила врач.

Специалист советует менять нижнее белье каждый день, а также выбирать вещи из натуральных тканей, в частности хлопка. Синтетические материалы, полиэстер или нейлон хуже пропускают воздух и могут создавать влажную среду, благоприятную для бактерий.

