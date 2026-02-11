logo_ukra

Лікар розкрив секретний лафхак з "вареним бананом", який допоможе легко заснути
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікар розкрив секретний лафхак з "вареним бананом", який допоможе легко заснути

Лікар зі сну Майкл Бройс пояснив, як "гаряча бананова вода" з магнієм може допомогти швидше заснути.

11 лютого 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський лікар і фахівець зі сну доктор Майкл Бройс запропонував неочікуваний, але доступний лайфхак, який може покращити якість сну. За його словами, домашня "гаряча бананова вода" за 40 хвилин до сну може покращити засинання.

Лікар розкрив секретний лафхак з "вареним бананом", який допоможе легко заснути

Варений банан може допомогти заснути. Фото: pixabay / depositphotos

Майкл Бройс в подкасті The Diary Of A CEO пояснив, як просте варіння банана може покращити сон. Експерт зі сну вказує, що банани багаті на магній і саме цей мінерал відіграє ключову роль у розслабленні нервової системи та підготовці організму до сну.

Проблема в тому, що сучасна дієта часто не забезпечує достатньої кількості магнію, а ґрунти в багатьох країнах виснажені, тож навіть корисні овочі не завжди містять його в потрібних обсягах. За словами Бройса, головний секрет не лише в м’якоті банана, а й у його шкірці. Саме тому він радить варити банан 5 хвилин та робити з нього бананову воду.

"Це звичайний старий банан. Отже, ви відрізаєте плодоніжку, розрізаєте його навпіл, а потім кидаєте в окріп. І ви бачите, що банан став коричневим, так? Його замочили в окропі. Тож це не зовсім чай. Це просто гаряча бананова вода", — сказав Бройс.

Лікар сну пояснює, що під час варіння у воду переходять не лише магній, а й фітостероли. Це сполуки, які допомагають організму краще його засвоювати. За словами Бройса, максимальний ефект настає приблизно через 25-40 хвилин після вживання бананової води, тож напій варто пити незадовго до сну.

Лікар розкрив секретний лафхак з ”вареним бананом”, який допоможе легко заснути - фото 2

Майкл Бройс

Фахівець також вказує, що ви можете використовувати це як вечірній ритуал, приготувати бананову воду, випити її ввечері з печивом, почитати книгу і просто розслабитися. Крім того, якщо ви не любите банани, до такого напою можна додати добавку з вашим улюбленим чаєм.

Однак Бройс застерігає, що не варто випивати занадто багато рідини, аби не переривати сон нічними походами до туалету.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили, що сонливість може бути викликана пошкодженням мітохондрій у клітинах мозку.

Також "Коментарі" писали про те, чому у снах немає телефонів.



