Врач раскрыл секретный лафхак с "вареным бананом", который поможет легко уснуть.

Американский врач и специалист по сну доктор Майкл Бройс предложил неожиданный, но доступный лайфхак, который может улучшить качество сна. По его словам, домашняя "горячая банановая вода" за 40 минут до сна может улучшить засыпание.

Вареный банан может помочь заснуть. Фото: pixabay / depositphotos

Майкл Бройс в подкасте The Diary Of A CEO объяснил, как простая варка банана может улучшить сон. Эксперт из сна указывает, что бананы богаты магнием и именно этот минерал играет ключевую роль в расслаблении нервной системы и подготовке организма ко сну.

Проблема в том, что современная диета часто не обеспечивает достаточного количества магния, а почвы во многих странах истощены, так что даже полезные овощи не всегда содержат его в нужных объемах. По словам Бройса, главный секрет не только в мякоти банана, но и в его кожуре. Именно поэтому он рекомендует варить банан 5 минут и делать из него банановую воду.

"Это обычный старый банан. Итак, вы отрезаете плодоножку, разрезаете ее пополам, а затем бросаете в кипяток. И вы видите, что банан стал коричневым, да? Его замочили в кипятке. Это не совсем чай. Это просто горячая банановая вода", — сказал Бройс.

Врач сна объясняет, что во время варки в воду переходят не только магний, но и фитостеролы. Это соединения, которые помогают организму лучше его усваивать. По словам Бройса, максимальный эффект наступает примерно через 25-40 минут после употребления банановой воды, поэтому напиток следует пить незадолго до сна.

Майкл Бройс

Специалист также указывает, что вы можете использовать это в качестве вечернего ритуала, приготовить банановую воду, выпить ее вечером с печеньем, почитать книгу и просто расслабиться. Кроме того, если вы не любите бананы, к такому напитку можно добавить добавку с вашим любимым чаем.

Однако Бройс предостерегает, что не стоит выпивать слишком много жидкости, чтобы не прерывать сон ночными походами в туалет.

