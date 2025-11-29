Лікар попереджає всіх, хто спить у позі "тиранозавра"

Багато людей мають улюблену позу для сну, від "ембріона" до "морської зірки". Але у соцмережах дедалі частіше обговорюють ще один варіант, так звану позу "тиранозавра". Вона виникла не в медичному середовищі, а серед користувачів інтернету, які помітили, що деякі люди сплять зі зігнутими руками, притиснутими до грудей, нагадуючи відомого хижого динозавра з маленькими лапками.

Чим небезпечний сон у позі "тиранозавра". Фото з відкритих джерел

Попри кумедну назву поза сну у стилі "тиранозавра" може мати серйозні наслідки для здоров’я рук, плечей і нервової системи. За словами спеціаліста з медицини сну доктора Раджа Дасгупти, тривале перебування у цій позі створює надмірний тиск на нерви в ліктях і зап’ястях. Це може уповільнювати кровообіг, викликати оніміння, поколювання та біль у руках.

"Коли ви спите із зігнутими та підтягнутими руками, ви можете тиснути на нерви в ліктях або зап’ястях. Це може уповільнити кровотік і викликати оніміння або поколювання в руках. Якщо ви робите це часто, це також може напружити ваші плечі та зробити їх скутими або болючими", — пояснює Дасгупта.

Ортопед-хірург Метью Беннетт додає, що защемлення нервів у руках може призвести до подразнення зап’ясть і зниження сили хвата. Людина може частіше упускати предмети або відчувати різкі простріли в руці.

За словами лікарів, сигналами, що поза вже шкодить здоров’ю, може бути оніміння рук після сну, поколювання, що триває деякий час після пробудження, слабкість у руках протягом дня та труднощі зі взяттям предметів.

Якщо такі симптоми повторюються щодня, лікарі радять не зволікати й звернутися до фахівця, адже тривалий тиск на нерви може призвести до стійкого ушкодження. На ранній стадії змінити позу сну зазвичай достатньо. Дасгупта зазначає, що неприємні відчуття минають одразу після того, як людина перестає спати зі зігнутими руками. Проте якщо ігнорувати симптоми місяцями, наслідки можуть стати незворотними.

