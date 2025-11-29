Врач предупреждает всех, кто спит в позе "тираннозавра"

Многие имеют любимую позу для сна, от "эмбриона" до "морской звезды". Но в соцсетях все чаще обсуждается еще один вариант, так называемая поза "тиранозавра". Она возникла не в медицинской среде, а среди пользователей интернета, заметивших, что некоторые люди спят с изогнутыми руками, прижатыми к груди, напоминая известного хищного динозавра с маленькими лапками.

Чем опасен сон в позе "тираннозавра". Фото из открытых источников

Несмотря на забавное название поза сна в стиле "тираннозавра" может иметь серьезные последствия для здоровья рук, плеч и нервной системы. По словам специалиста по медицине сна доктора Раджа Дасгупты, длительное пребывание в этой позе оказывает чрезмерное давление на нервы в локтях и запястьях. Это может замедлять кровообращение, вызывать онемение, покалывание и боль в руках.

"Когда вы спите с изогнутыми и подтянутыми руками, вы можете давить на нервы в локтях или запястьях. Это может замедлить кровоток и вызвать онемение или покалывание в руках. Если вы делаете это часто, это также может напрячь ваши плечи и сделать их скованными или болезненными", — объясняет Дасгупта.

Ортопед-хирург Мэтью Беннетт добавляет, что ущемление нервов в руках может привести к раздражению запястий и снижению силы хвата. Человек может чаще упускать предметы или ощущать резкие прострелы в руке.

По словам врачей, сигналами, которые уже говорят, что поза вредит здоровью, могут быть онемение рук после сна, продолжающееся некоторое время после пробуждения покалывание, слабость в руках в течение дня и трудности со взятием предметов.

Если такие симптомы повторяются каждый день, врачи советуют не медлить и обратиться к специалисту, ведь длительное давление на нервы может привести к стойкому повреждению. На ранней стадии сменить позу сна обычно достаточно. Дасгупта отмечает, что неприятные ощущения проходят сразу после того, как человек перестает спать с изогнутыми руками. Однако, если игнорировать симптомы месяцами, последствия могут стать необратимыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему в снах нет телефонов.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали ежедневную привычку, которая незаметно уменьшает мозг.