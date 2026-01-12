Лікар дав чесну відповідь про максимальний вік, до якого може дожити людина

Питання про максимальну тривалість життя людини хвилює науковців і суспільство не менше, ніж мрії про безсмертя. Попри стрімкий розвиток медицини та біотехнологій, відповідь залишається невтішно стриманою. Професор епідеміології Колумбійського університету доктор Ден Бельскі закликає не плутати наукові надії з реальністю.

Лікар-епідеміолог Ден Бельскі

Середня тривалість життя у світі сьогодні становить близько 73 років. Деякі футурологи прогнозують, що в майбутньому люди масово житимуть понад 100 років завдяки розвитку науки та медицини. Однак лікар Ден Бельскі ставиться до таких заяв обережно.

"Є підстави вважати, що існує якась межа, але чи досягли ми її, чи вона близька до того, де ми знаходимося сьогодні, я думаю, ми досі не знаємо", — зауважує Бельскі.

За словами лікаря, цілком можливо, що люди у майбутньому не будуть жити набагато довше, ніж ми. На його думку, може існувати певна межа максимального можливого віку для людини.

"Наскільки нам відомо, найстаршою людиною в історії була жінка у Франції, Жанна Кальман, яка прожила до 122 років. Вона курила більшу частину свого життя. Вона їла багато шоколаду. Вона пила червоне вино. Вона мала досить гарний вигляд. Відтоді найстаріша жива людина завжди була молодшою за цю цифру. І це викликало ідею, що, можливо, це природний пік тривалості людського життя", — пояснює професор.

Окремі наукові дослідження припускають, що теоретична "стеля" людського життя може сягати 150 років. За розрахунками вчених, саме після цього віку клітинні механізми організму не здатні зберігати стійкість.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про три речі, про які найбільше шкодують люди, що прожили понад 100 років.

Також "Коментарі" писали про 10 країн, де люди живуть найдовше.