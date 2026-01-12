logo

Доктор дал честный ответ о максимальном возрасте, до которого может дожить человек
НОВОСТИ

Доктор дал честный ответ о максимальном возрасте, до которого может дожить человек

Профессор объяснил, до какого возраста реально может дожить человек и существует ли естественный предел человеческой жизни.

12 января 2026, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Вопрос о максимальной продолжительности жизни человека волнует ученых и общество не меньше, чем мечты о бессмертии. Несмотря на быстрое развитие медицины и биотехнологий, ответ остается неутешительно сдержанным. Профессор эпидемиологии Колумбийского университета доктор Дэн Бельски призывает не путать научные надежды с реальностью.

Доктор дал честный ответ о максимальном возрасте, до которого может дожить человек

Врач-эпидемиолог Дэн Бельски

Средняя продолжительность жизни в мире сегодня составляет около 73 лет. Некоторые футурологи прогнозируют, что в будущем люди будут массово жить более 100 лет благодаря развитию науки и медицины. Однако врач Дэн Бельски относится к таким заявлениям осторожно.

"Есть основания считать, что существует какой-то предел, но достигли ли мы его, близок ли он к тому, где мы находимся сегодня, я думаю, мы до сих пор не знаем", — замечает Бельски.

По словам врача, вполне возможно, что люди в будущем не будут жить гораздо дольше, чем мы. По его мнению, может существовать определенный предел максимального возраста для человека.

"Насколько нам известно, самым старшим человеком в истории была женщина во Франции, Жанна Кальман, прожившая до 122 лет. Она курила большую часть своей жизни. Она ела много шоколада. Она пила красное вино. Она выглядела довольно красиво. С тех пор самый старый живой человек всегда был моложе этой цифры. И это вызвало идею, что, может быть, это естественный пик продолжительности человеческой жизни", — объясняет профессор.

Отдельные научные исследования предполагают, что теоретическая "потолок" человеческой жизни может достигать 150 лет. По расчетам ученых именно после этого возраста клеточные механизмы организма не способны сохранять устойчивость. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех вещах, о которых больше всего жалеют люди, прожившие более 100 лет.

Также "Комментарии" писали о 10 странах, где люди живут дольше всего.



Источник: https://www.ladbible.com/news/health/max-age-human-can-live-doctor-558298-20260109
