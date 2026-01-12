Доктор дал честный ответ о максимальном возрасте, до которого может дожить человек

Вопрос о максимальной продолжительности жизни человека волнует ученых и общество не меньше, чем мечты о бессмертии. Несмотря на быстрое развитие медицины и биотехнологий, ответ остается неутешительно сдержанным. Профессор эпидемиологии Колумбийского университета доктор Дэн Бельски призывает не путать научные надежды с реальностью.

Врач-эпидемиолог Дэн Бельски

Средняя продолжительность жизни в мире сегодня составляет около 73 лет. Некоторые футурологи прогнозируют, что в будущем люди будут массово жить более 100 лет благодаря развитию науки и медицины. Однако врач Дэн Бельски относится к таким заявлениям осторожно.

"Есть основания считать, что существует какой-то предел, но достигли ли мы его, близок ли он к тому, где мы находимся сегодня, я думаю, мы до сих пор не знаем", — замечает Бельски.

По словам врача, вполне возможно, что люди в будущем не будут жить гораздо дольше, чем мы. По его мнению, может существовать определенный предел максимального возраста для человека.

"Насколько нам известно, самым старшим человеком в истории была женщина во Франции, Жанна Кальман, прожившая до 122 лет. Она курила большую часть своей жизни. Она ела много шоколада. Она пила красное вино. Она выглядела довольно красиво. С тех пор самый старый живой человек всегда был моложе этой цифры. И это вызвало идею, что, может быть, это естественный пик продолжительности человеческой жизни", — объясняет профессор.

Отдельные научные исследования предполагают, что теоретическая "потолок" человеческой жизни может достигать 150 лет. По расчетам ученых именно после этого возраста клеточные механизмы организма не способны сохранять устойчивость.

