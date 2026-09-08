15 помилок у гігієні, які багато хто робить щодня і навіть не помічає

Багато хто вважає себе досить акуратним, але деякі звичні дії можуть виявитися не такими гігієнічними, як здається. Користувачі мережі назвали десятки побутових навичок, на які варто звернути увагу.

Сильна огида або гидливість. Фото: ШІ

Найпоширеніші помилки

Одна з них – використання смартфона в туалеті. Якщо телефон регулярно перебуває в руках під час відвідування вбиральні, його поверхню також варто періодично очищати.

Не менш спірна звичка – не закривати кришку унітаза перед змиванням. Також не варто класти телефон, сумку чи інші особисті речі на підлогу в громадському туалеті.

Джерелом забруднень можуть стати і звичайні ручки дверей, і кнопки ліфта. До них щодня торкається безліч людей, тому після відвідин громадських місць особливо важливо не забувати про миття рук.

Ще одна поширена помилка — ходити по дому у вуличному взутті. Разом із підошвою до приміщення можуть потрапляти різні забруднення з вулиці. З тієї ж причини не варто класти взуття на меблі чи ліжко.

Мокрі рушники теж потребують уваги. Якщо залишити їх зім'ятими на ліжку або підлозі, вони довго залишаються вологими, що створює сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів.

Про що ще часто забувають

Деякі звички пов'язані з доглядом за собою. Наприклад, люди можуть надто рідко мити багаторазові пляшки та термокухлі, використовувати зубну нитку на ходу або облизувати пальці, щоб зручніше перегортати сторінки.

До списку також потрапили довгі штучні нігті, під якими може накопичуватися бруд, рідкісна зміна бюстгальтера та звичка їсти руками після гри в боулінг без миття рук.

Окреме питання – святкові торти: деякі користувачі вважають не надто гігієнічним, коли кілька людей їдять десерт після того, як іменинник задуває на ньому свічки.

Зрештою, люди назвали купання в переповнених басейнах та використання готельних ліжок серед ситуацій, які з погляду побутової гігієни викликають питання. При цьому далеко не всі перераховані звички автоматично означають небезпеку — багато з них нагадують про прості правила чистоти.

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