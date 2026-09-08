15 ошибок в гигиене, которые многие совершают каждый день и даже не замечают

Многие считают себя достаточно аккуратными, но некоторые привычные действия могут оказаться не такими гигиеничными, как кажется. Пользователи сети назвали десятки бытовых привычек, на которые стоит обратить внимание.

Сильное отвращение или брезгливость. Фото: ИИ

Самые распространённые ошибки

Одна из них — использование смартфона в туалете. Если телефон регулярно оказывается в руках во время посещения уборной, его поверхность также стоит периодически очищать.

Не менее спорная привычка — не закрывать крышку унитаза перед смывом. Также не стоит класть телефон, сумку или другие личные вещи на пол в общественном туалете.

Источником загрязнений могут стать и обычные дверные ручки, и кнопки лифта. К ним ежедневно прикасается множество людей, поэтому после посещения общественных мест особенно важно не забывать о мытье рук.

Ещё одна распространённая ошибка — ходить по дому в уличной обуви. Вместе с подошвой в помещение могут попадать различные загрязнения с улицы. По той же причине не стоит класть обувь на мебель или кровать.

Мокрые полотенца тоже требуют внимания. Если оставить их скомканными на кровати или полу, они долго остаются влажными, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

О чём ещё часто забывают

Некоторые привычки связаны с уходом за собой. Например, люди могут слишком редко мыть многоразовые бутылки и термокружки, использовать зубную нить на ходу или облизывать пальцы, чтобы удобнее перелистывать страницы.

В список также попали длинные искусственные ногти, под которыми может скапливаться грязь, редкая смена бюстгальтера и привычка есть руками после игры в боулинг без мытья рук.

Отдельный вопрос — праздничные торты: некоторые пользователи считают не слишком гигиеничным, когда несколько человек едят десерт после того, как именинник задувает на нём свечи.

Наконец, люди назвали купание в переполненных бассейнах и использование гостиничных кроватей среди ситуаций, которые с точки зрения бытовой гигиены вызывают вопросы. При этом далеко не все перечисленные привычки автоматически означают опасность — многие из них скорее напоминают о простых правилах чистоты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал: старые шариковые ручки ещё пригодятся — 7 неожиданных способов их использования.