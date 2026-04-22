Кілограми зникнуть без дієт: які 3 продукти вам допоможуть

Навесні варто наголошувати на легких сезонних продуктах з високим вмістом клітковини та води. Вони допомагають контролювати калорійність раціону та підтримують обмін речовин.

Бобові

За даними Food Sciece Nutrition, бобові, такі як квасоля, сочевиця та нут, можуть сприяти зниженню ваги, оскільки вони допомагають зробити їжу більш ситною та повільніше перетравлюватися.

Це тим, що вони містять клітковину, рослинний білок і складні вуглеводи, які можуть сповільнити випорожнення шлунка і всмоктування глюкози в кров. Також це може допомогти підтримувати відчуття ситості після їжі та зменшити різкі коливання рівня цукру в крові.

Бобові можуть бути практичними. Вони зазвичай доступні за ціною, довго зберігаються і їх легко додавати в страви. Це може зробити їх більш реалістичними для довгострокової підтримки схуднення.

Грецький йогурт

Це один із найзручніших продуктів із високим вмістом білка, який можна зберігати в холодильнику. Білок може сприяти насиченню та контролювати вагу, роблячи страви та перекушування більш ситними, особливо у поєднанні з клітковиною.

Він також є практичним вибором для сніданку чи перекушування. Можна поєднувати грецький йогурт із фруктами, горіхами, насінням або цільнозерновими продуктами.

Ягоди

У журналі Nutrients говориться, що ягоди — один із найкращих прикладів їжі, яка може сприяти зниженню ваги. Вони додають солодощі, клітковини та об'єму страв та перекусів.

Ягоди за своєю природою солодкі і є одними із фруктів з високим вмістом клітковини.

Можна використовувати їх у вівсянці, яку можна приготувати на ніч, йогуртових боулах або смузі.

