Килограммы уйдут без диет: какие 3 продукта вам помогут

Весной стоит делать акцент на легких сезонных продуктах с высоким содержанием клетчатки и воды. Они помогают контролировать калорийность рациона и поддерживают обмен веществ.

Бобовые

По данным Food Sciece Nutrition, бобовые, такие как фасоль, чечевица и нут, могут способствовать снижению веса, поскольку они помогают сделать пищу более сытной и медленнее перевариваться.

Это объясняется тем, что они содержат клетчатку, растительный белок и сложные углеводы, которые могут замедлить опорожнение желудка и всасывание глюкозы в кровь. Также это может помочь поддерживать чувство сытости после еды и уменьшить резкие колебания уровня сахара в крови.

Бобовые также могут быть практичными. Они, как правило, доступны по цене, долго хранятся и их легко добавлять в блюда. Это может сделать их более реалистичными для долгосрочной поддержки похудения.

Греческий йогурт

Это один из самых удобных продуктов с высоким содержанием белка, который можно хранить в холодильнике. Белок может способствовать насыщению и контролировать вес, делая блюда и перекусы более сытными, особенно в сочетании с клетчаткой.

Он также является практичным выбором для завтрака или перекуса. Можно сочетать греческий йогурт с фруктами, орехами, семенами или цельнозерновыми продуктами.

Ягоды

В журнале Nutrients говорится, что ягоды — один из лучших примеров пищи, которая может способствовать снижению веса. Они добавляют сладости, клетчатки и объема блюдам и перекусам.

Ягоды по своей природе сладкие и являются одними из фруктов с высоким содержанием клетчатки.

Можно использовать их в овсянке, которую можно приготовить на ночь, йогуртовых боулах или смузи.

