Здоров'я наше тіло «Гортають стрічку замість того, щоб займатися сексом»: чому молодь втрачає інтерес до інтиму
«Гортають стрічку замість того, щоб займатися сексом»: чому молодь втрачає інтерес до інтиму

Психіатриня пояснила, як цифрова залежність, стреси та зниження тестостерону змінюють сексуальність покоління Z.

23 листопада 2025, 13:45
Автор:
Проніна Анна

Нові дослідження показують: інтерес до сексу серед покоління Z падає швидше, ніж у будь-якому попередньому поколінні. І тенденція торкається не лише США чи Європи — це бачимо й в Україні. Молоді люди рідше вступають у стосунки, пізніше цікавляться інтимом, а деякі відверто зізнаються, що секс "не на часі".

«Гортають стрічку замість того, щоб займатися сексом»: чому молодь втрачає інтерес до інтиму

Зумери масово відмовляються від сексу

Психіатриня та сексолог Мирослава Дзісь у розмові з "Главкомом" підтвердила: зумери справді цікавляться сексом значно менше. І причина — не у відсутності можливостей, адже доступу до еротики ніколи не було більше. Навпаки: цифровий світ краде у них інтимність.

За її словами, смартфон став для молоді легшим способом отримати задоволення, ніж живе спілкування:
"Замість того, щоб займатися сексом, вони просто гортають Instagram чи TikTok", – каже експертка.
У психотерапії це називається сублімацією: людина "переключає" внутрішнє збудження на більш доступну та менш тривожну активність.

Соціалізація зламалася: пандемія, війна, ізоляція

Психіатриня наголошує, що покоління Z втратило навички базового живого спілкування.
Спершу – пандемія, потім повномасштабна війна. Онлайн-навчання, дистанційна робота, відсутність нормальних побачень, соціальна тривожність – усе це створило покоління, яке боїться реальних взаємин.

А без дружби, спілкування та емоційного контакту сексуальні стосунки просто не формуються.

Молодь стає менш гормонально активною

Ще один чинник — різке падіння рівня тестостерону в молодих чоловіків.
Медики пов’язують це з:

  • малорухливим способом життя,

  • хронічним стресом,

  • екологічними проблемами.

Статистика вражає

Опитування Інституту Кінсі (США) у 2022 році показало:
кожен четвертий зумер не має жодного сексуального досвіду.

І навіть мастурбація серед підлітків падає — уперше за багато років.

Що буде далі?

Експертка наголошує: інстинкти нікуди не зникають.
Покоління Z пройде всі етапи сексуального розвитку, але:

  • пізніше,

  • повільніше,

  • і з більшими труднощами у комунікації.

Бо сьогодні молодій людині страшніше піти на справжнє побачення, ніж увімкнути стрічку соцмережі чи відкрити анонімний сайт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в Одесі Приморський районний суд ухвалив рішення у справі групи вебкам-моделей. П’ять жінок отримали умовні терміни за виготовлення та поширення порнографічного контенту, а також мають знищити свій "професійний інвентар", який складається з десятків фалоімітаторів та інших секс-іграшок.



