logo

BTC/USD

87373

ETH/USD

2957.33

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело «Листают ленту вместо того, чтобы заниматься сексом»: почему молодежь теряет интерес к интиму
commentss НОВОСТИ Все новости

«Листают ленту вместо того, чтобы заниматься сексом»: почему молодежь теряет интерес к интиму

Психиатрина объяснила, как цифровая зависимость, стрессы и понижение тестостерона изменяют сексуальность поколения Z.

23 ноября 2025, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Новые исследования показывают, что интерес к сексу среди поколения Z падает быстрее, чем в любом предыдущем поколении. И тенденция касается не только США или Европы, это видим и в Украине. Молодые люди реже вступают в отношения, позже интересуются интимом, а некоторые откровенно признаются, что на секс "нет времени".

«Листают ленту вместо того, чтобы заниматься сексом»: почему молодежь теряет интерес к интиму

Зуммеры массово отказываются от секса

Психиатриня и сексолог Мирослава Десь в разговоре с "Главкомом" подтвердила: зуммеры действительно интересуются сексом гораздо меньше . И причина – не в отсутствии возможностей, ведь доступа к эротике никогда не было больше. Напротив: цифровой мир ворует у них интимность .

По ее словам, смартфон стал для молодежи более легким способом получить удовольствие, чем живое общение:
"Вместо того, чтобы заниматься сексом, они просто листают Instagram или TikTok" , — говорит эксперт.
В психотерапии это называется сублимацией: человек переключает внутреннее возбуждение на более доступную и менее тревожную активность.

Социализация сломалась: пандемия, война, изоляция

Психиатрина подчеркивает, что поколение Z утратило навыки базового живого общения.
Сначала пандемия, потом полномасштабная война. Онлайн-обучение, дистанционная работа, отсутствие нормальных свиданий, социальная тревожность – все это создало поколение, боящееся реальных взаимоотношений.

А без дружбы, общения и эмоционального контакта сексуальные отношения просто не формируются .

Молодежь становится менее гормонально активной

Еще один фактор – резкое падение уровня тестостерона у молодых мужчин.
Медики связывают это с:

  • малоподвижным образом жизни,

  • хроническим стрессом,

  • экологическими проблемами

Статистика впечатляет

Опрос Института Кинси (США) в 2022 году показал:
каждый четвертый зуммер не имеет никакого сексуального опыта .

И даже мастурбация среди подростков падает — впервые за многие годы.

Что будет дальше?

Эксперт отмечает: инстинкты никуда не исчезают.
Поколение Z пройдет все этапы сексуального развития, но:

  • позже,

  • медленнее,

  • и с большим трудом в коммуникации.

Сегодня молодому человеку страшнее пойти на настоящее свидание, чем включить ленту соцсети или открыть анонимный сайт .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Одессе Приморский районный суд принял решение по делу группы вебкам-моделей. Пять женщин получили условные сроки за изготовление и распространение порнографического контента, а также уничтожить свой "профессиональный инвентарь", состоящий из десятков фаллоимитаторов и других секс-игрушек.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости