Гормональний розклад доби – коли спати, працювати і тренуватися, щоб залишатися молодими
commentss НОВИНИ Всі новини

Гормональний розклад доби – коли спати, працювати і тренуватися, щоб залишатися молодими

Серотонін, кортизол, мелатонін і гормон росту працюють за чітким графіком – як використати це на свою користь.

27 лютого 2026, 20:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

Більшість людей навіть не замислюються, що їхній організм живе за суворим гормональним розкладом. Саме від нього залежить рівень енергії, настрій, продуктивність, здатність худнути та навіть швидкість старіння. Лікарі та хронобіологи наголошують: якщо підлаштувати режим дня під природні біоритми, можна суттєво покращити здоров’я і самопочуття.

Гормональний розклад доби – коли спати, працювати і тренуватися, щоб залишатися молодими

Секрет молодості по годинах: лікарі розкрили “гормональний графік”, який змінює життя

Що відбувається з організмом протягом доби

До 6:00 ранку активно виробляється серотонін – так званий гормон щастя. Саме тому ранній підйом часто асоціюється з кращим настроєм і внутрішньою стабільністю.

О 6:00 підвищується рівень кортизолу – гормону бадьорості. Він допомагає організму прокинутися та активізує обмін речовин. У цей час логіка працює максимально чітко, тому ранкове планування дня є найбільш ефективним. Фахівці радять одразу після пробудження випити склянку води та зробити легку зарядку – це сприяє зниженню надлишкового стресу.

Близько 7:00 знижується вироблення мелатоніну – гормону сну. Далі сон уже не приносить тієї користі, що в нічні години.

О 8:00 активізуються статеві гормони. Саме цей період вважається оптимальним для фізичних навантажень, силових тренувань і загальної активності.

Пік розумової продуктивності

З 10:00 до 14:00 фахівці відзначають підвищення рівня ДГЕА – нейрогормону, який впливає на пам’ять і концентрацію. Це найкращий час для складних завдань, переговорів, навчання та прийняття стратегічних рішень.

Після 14:00 багато людей відчувають спад енергії. Саме в цей період можливий короткий 20-хвилинний денний сон, який може позитивно вплинути на відновлення. У цей час також активізується гормон росту, що відповідає за регенерацію тканин.

Вечір і ніч – ключ до молодості

Після 17:00 рівень кортизолу поступово знижується. Організм переходить у режим сповільнення. Пізні інтенсивні тренування можуть бути менш ефективними через зміну гормонального фону.

Близько 21:00 знову починає вироблятися мелатонін. Температура тіла знижується, з’являється відчуття сонливості. Лікарі наголошують: ігнорування цього сигналу призводить до гормонального дисбалансу.

О 22:00 гіпофіз виділяє ендорфіни. Якщо людина засинає в цей час, сон є глибшим і якіснішим. Найцінніший відрізок сну – з 22:00 до 4:00. Саме в цей період активно працює гормон росту, який відповідає за відновлення клітин, стан шкіри, м’язів і кісток.

Близько 2:00 ночі пік гормону росту забезпечує оновлення тканин. Саме тому систематичне недосипання безпосередньо пов’язують із прискореним старінням, набором ваги та зниженням імунітету.

Чому це важливо

Сучасні дослідження в галузі хронобіології підтверджують: порушення циркадних ритмів пов’язане з ризиком ожиріння, серцево-судинних захворювань і депресії. Нерегулярний сон, нічна робота та постійний стрес руйнують природний гормональний баланс.

Експерти радять:

лягати спати до 22:30
прокидатися приблизно в один і той самий час
планувати складні завдання на першу половину дня
не перевантажувати організм пізно ввечері

Гормональний розклад – це не жорстке правило, а орієнтир. Але синхронізація життя з природними ритмами може стати одним із найпростіших способів зберегти енергію, здоров’я та молодість без медикаментів.

