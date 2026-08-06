«Ефект спортзалу»: чому після тренувань чоловіча гідність може зменшуватися

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Недилько Ксения
У розпал літнього сезону багато чоловіків активно відвідують спортзали, прагнучи покращити фізичну форму та збільшити м'язову масу. Проте, на відміну від очікуваного припливу крові до м'язів, дехто стикається з неочікуваним і не зовсім приємним явищем під назвою "тренажерний пеніс", пише The New York Post.
Чоловік у спортзалі. Ілюстративне фото
За словами Кріса Бустаманте, засновника клініки Lushful Aesthetics та практикуючого медбрата-естетиста, такий ефект є цілком реальним.
За його спостереженнями, частина спортсменів майже не звертає на це уваги. Водночас інші відчувають суттєвий дискомфорт, оскільки орган занадто сильно притискається до тіла.
Зникнення цього ефекту — лише питання часу.
Медик заспокоює, що зазвичай орган повертається до свого стандартного розслабленого стану вже за кілька хвилин або протягом години після завершення вправ.
Проте відновлення може затягнутися через дегідратацію, стрес, надлишок кофеїну, прийом енергетичних предтренувальних комплексів, переохолодження або надмірне фізичне виснаження.
Хоча фізіологічно "спортзалний пеніс" не несе загрози, Бустаманте наголошує на серйозних психологічних ризиках. Через це чоловіки нерідко відчувають сором, починають порівнювати себе з оточуючими та уникають загальних роздягалень.
Попри загальну безпечність явища, існують симптоми, які не можна ігнорувати. Якщо ви помітили тривалі зміни у розмірі, раптові проблеми з ерекцією, біль, деформацію, втрату чутливості або дискомфорт під час сечовипускання, слід негайно звернутися до лікаря.
У більшості випадків приводів для паніки немає, адже такі коливання є природною та безпечною реакцією організму.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що таке "літній пеніс" та як екстремальна спека впливає на чоловіче тіло.