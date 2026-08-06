«Ефект спортзалу»: чому після тренувань чоловіча гідність може зменшуватися

У розпал літнього сезону багато чоловіків активно відвідують спортзали, прагнучи покращити фізичну форму та збільшити м'язову масу. Проте, на відміну від очікуваного припливу крові до м'язів, дехто стикається з неочікуваним і не зовсім приємним явищем під назвою "тренажерний пеніс", пише The New York Post.

Чоловік у спортзалі. Ілюстративне фото

За словами Кріса Бустаманте, засновника клініки Lushful Aesthetics та практикуючого медбрата-естетиста, такий ефект є цілком реальним.

"У багатьох чоловіків під час інтенсивних фізичних навантажень пеніс може тимчасово втягуватися, — зазначає фахівець, — проте ступінь цього стиснення у кожного індивідуальний".

За його спостереженнями, частина спортсменів майже не звертає на це уваги. Водночас інші відчувають суттєвий дискомфорт, оскільки орган занадто сильно притискається до тіла.

Зникнення цього ефекту — лише питання часу.

"Щойно ваш організм повертається до звичного температурного режиму, — пояснює Бустаманте, — нервова система заспокоюється, а циркуляція крові нормалізується".

Медик заспокоює, що зазвичай орган повертається до свого стандартного розслабленого стану вже за кілька хвилин або протягом години після завершення вправ.

Проте відновлення може затягнутися через дегідратацію, стрес, надлишок кофеїну, прийом енергетичних предтренувальних комплексів, переохолодження або надмірне фізичне виснаження.

Хоча фізіологічно "спортзалний пеніс" не несе загрози, Бустаманте наголошує на серйозних психологічних ризиках. Через це чоловіки нерідко відчувають сором, починають порівнювати себе з оточуючими та уникають загальних роздягалень.

"Подібна тривожність, — додає експерт, — здатна перерости у набагато серйознішу проблему, ніж саме короткочасне фізіологічне стиснення".

Попри загальну безпечність явища, існують симптоми, які не можна ігнорувати. Якщо ви помітили тривалі зміни у розмірі, раптові проблеми з ерекцією, біль, деформацію, втрату чутливості або дискомфорт під час сечовипускання, слід негайно звернутися до лікаря.

У більшості випадків приводів для паніки немає, адже такі коливання є природною та безпечною реакцією організму.

"Варто пам'ятати, що габарити розслабленого органа дуже нестабільні й часто трактуються неправильно, — резюмує Бустаманте. — Чоловікам точно не слід оцінювати свій потенціал чи чоловіче здоров'я лише за тим, що вони бачать у дзеркалі фітнес-клубу після важкого сету".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що таке "літній пеніс" та як екстремальна спека впливає на чоловіче тіло.