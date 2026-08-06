«Эффект спортзала»: почему после тренировок мужское достоинство может уменьшаться

В разгар летнего сезона многие мужчины активно посещают спортзалы, стремясь улучшить физическую форму и увеличить мышечную массу. Однако, в отличие от ожидаемого притока крови к мышцам, некоторые сталкиваются с неожиданным и не совсем приятным явлением под названием "тренажерный пенис", пишет The New York Post.

Мужчина в спортзале. Иллюстративное фото

По словам Криса Бустаманте, основателя клиники Lushful Aesthetics и практикующего медбрата-эстетиста, такой эффект вполне реален.

"У многих мужчин во время интенсивных физических нагрузок пенис может временно втягиваться, – отмечает специалист, – однако степень этого сжатия у каждого индивидуальна".

По его наблюдениям, часть спортсменов почти не обращает на это внимания. В то же время, другие испытывают существенный дискомфорт, поскольку орган слишком сильно прижимается к телу.

Исчезновение этого эффекта — только вопрос времени.

"Только что ваш организм возвращается к обычному температурному режиму, — объясняет Бустаманте, — нервная система успокаивается, а циркуляция крови нормализуется".

Медик успокаивает, что обычно орган возвращается в свое стандартное расслабленное состояние уже через несколько минут или в течение часа после завершения упражнений.

Однако восстановление может затянуться из-за дегидратации, стресса, избытка кофеина, приема энергетических предтренировочных комплексов, переохлаждения или чрезмерного физического истощения.

Хотя физиологически "спортзалный пенис" не несет угрозы, Бустаманте отмечает серьезные психологические риски. Поэтому мужчины нередко чувствуют стыд, начинают сравнивать себя с окружающими и избегают общих раздевалок.

"Подобная тревожность, – добавляет эксперт, – способна перерасти в гораздо более серьезную проблему, чем самое кратковременное физиологическое сжатие".

Несмотря на общую безопасность явления, есть симптомы, которые нельзя игнорировать. Если вы заметили длительные изменения в размере, внезапные проблемы с эрекцией, боль, деформацию, потерю чувствительности или дискомфорт во время мочеиспускания, немедленно обратитесь к врачу.

В большинстве случаев поводов для паники нет, ведь такие колебания являются естественной и безопасной реакцией организма.

"Следует помнить, что габариты расслабленного органа очень нестабильны и часто трактуются неправильно, – резюмирует Бустаманте. — Мужчинам точно не следует оценивать свой потенциал или мужское здоровье только потому, что они видят в зеркале фитнес-клуба после тяжелого сета".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что такое "летний пенис" и экстремальная жара влияет на мужское тело.