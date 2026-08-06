«Эффект спортзала»: почему после тренировок мужское достоинство может уменьшаться

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Недилько Ксения
В разгар летнего сезона многие мужчины активно посещают спортзалы, стремясь улучшить физическую форму и увеличить мышечную массу. Однако, в отличие от ожидаемого притока крови к мышцам, некоторые сталкиваются с неожиданным и не совсем приятным явлением под названием "тренажерный пенис", пишет The New York Post.
Мужчина в спортзале. Иллюстративное фото
По словам Криса Бустаманте, основателя клиники Lushful Aesthetics и практикующего медбрата-эстетиста, такой эффект вполне реален.
По его наблюдениям, часть спортсменов почти не обращает на это внимания. В то же время, другие испытывают существенный дискомфорт, поскольку орган слишком сильно прижимается к телу.
Исчезновение этого эффекта — только вопрос времени.
Медик успокаивает, что обычно орган возвращается в свое стандартное расслабленное состояние уже через несколько минут или в течение часа после завершения упражнений.
Однако восстановление может затянуться из-за дегидратации, стресса, избытка кофеина, приема энергетических предтренировочных комплексов, переохлаждения или чрезмерного физического истощения.
Хотя физиологически "спортзалный пенис" не несет угрозы, Бустаманте отмечает серьезные психологические риски. Поэтому мужчины нередко чувствуют стыд, начинают сравнивать себя с окружающими и избегают общих раздевалок.
Несмотря на общую безопасность явления, есть симптомы, которые нельзя игнорировать. Если вы заметили длительные изменения в размере, внезапные проблемы с эрекцией, боль, деформацию, потерю чувствительности или дискомфорт во время мочеиспускания, немедленно обратитесь к врачу.
В большинстве случаев поводов для паники нет, ведь такие колебания являются естественной и безопасной реакцией организма.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что такое "летний пенис" и экстремальная жара влияет на мужское тело.