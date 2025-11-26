Дорослі лише після 32: що показало масштабне дослідження мозку

Люди стають по-справжньому дорослими значно пізніше, ніж прийнято вважати. Згідно з американо-британським дослідженням, мозок дозріває до дорослого стану приблизно у 32 роки. До цього моменту його розвиток більше нагадує підлітковий етап.

До 32 років людина вважається підлітком

Науковці виокремили п’ять ключових фаз розвитку мозку — приблизно у 9, 32, 66 та 83 роки, а також період від народження.

Перша фаза триває від народження до 9 років. У цей час мозок активно “чистить” зайві нейронні контакти, залишаючи лише ті зв’язки, які справді потрібні для подальшого функціонування.

Другий етап — від 9 до 32 років — дослідники описують як тривалий підлітковий період. Саме в цей час зв’язки між різними ділянками мозку працюють усе швидше, а людина найкраще розвиває мислення, пам’ять та інші когнітивні навички. Попри те, що в соціальному сенсі людей давно вважають дорослими, з точки зору структури мозку цей процес ще триває.

Близько 32 років стартує повноцінний “дорослий режим”. Це переломний момент, коли структура мозку стабілізується, мережі працюють злагоджено, а основні нейронні зв’язки вже сформовані.

Після 66 років, за висновками дослідження, починається раннє старіння мозку: зв’язки між його частинами поступово слабшають. Приблизно у 83 роки настає фаза пізнього старіння — зміни стають більш вираженими.

Щоб простежити, як перебудовуються нейронні мережі в різні періоди життя, команда вчених проаналізувала майже 4 тисячі МРТ-сканів людей віком від 1 до 90 років. За масштабом це одна з найбільших робіт, присвячених структурі мозку та її віковим змінам.

