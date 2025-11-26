Взрослые только после 32: что показало масштабное исследование мозга

Люди становятся по-настоящему взрослыми гораздо позже, чем принято считать. Согласно американо-британскому исследованию, мозг созревает ко взрослому состоянию примерно в 32 года. К этому моменту его развитие больше похоже на подростковый этап.

До 32 лет человек считается подростком

Ученые выделили пять ключевых фаз развития мозга – примерно в 9, 32, 66 и 83 года, а также период от рождения.

Первая фаза длится с рождения до 9 лет. В настоящее время мозг активно "чистит" лишние нейронные контакты, оставляя только те связи, которые действительно нужны для дальнейшего функционирования.

Второй этап – от 9 до 32 лет – исследователи описывают как длительный подростковый период. Именно в это время связи между разными участками мозга работают все быстрее, а человек лучше развивает мышление, память и другие когнитивные навыки. Несмотря на то, что в социальном смысле людей давно считают взрослыми, с точки зрения структуры мозга этот процесс продолжается.

Около 32 лет стартует полноценный "взрослый режим". Это переломный момент, когда структура мозга стабилизируется, сети работают слаженно, а основные нейронные связи уже сформированы.

После 66 лет, по выводам исследования, начинается раннее старение мозга: связи между его частями постепенно слабеют. Приблизительно в 83 года наступает фаза позднего старения — изменения становятся более выраженными.

Чтобы проследить, как перестраиваются нейронные сети в разные периоды жизни, команда ученых проанализировала около 4 тысяч МРТ-сканов людей в возрасте от 1 до 90 лет. По масштабу это одна из самых больших работ, посвященных структуре мозга и его возрастным изменениям.

