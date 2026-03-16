Для багатьох життя тепер зміниться: чи безпечно наносити парфуми на шию

Нанесення парфумів на шию здається звичною та безпечною процедурою, проте має деякі недоліки. Улюблений аромат краще використовувати помірно або наносити на одяг, щоб насолоджуватися запахом без ризику здоров'я.

Деякі складові духів є ендокринними руйнівниками, які можуть впливати на естроген, а також гормони щитовидної залози, що беруть участь у метаболізмі.

Доктор медичних наук та ендокринолог Елізабет Пірс розповіла, що деякі аромати можуть мати властивості, що порушують роботу щитовидної залози, але це не має нічого спільного з прямим поглинанням при розпорошенні на шию.

Коли ви розпорошуєте парфум на шию, то більшість його компонентів, ймовірно, поглинаються через шкіру в крихітні кровоносні судини під нею. Вони поглинаються кров'ю, перш ніж встигають дістатися щитовидної залози.

Будь-які речовини, що порушують роботу ендокринної системи та потрапляють у кров, розбавляються, перш ніж досягнуть органів, таких як щитовидка.

Варто перевіряти етикетки парфумів, мила та лосьйонів та уникати засобів, що містять фталати або парабени, класифіковані як ендокринні руйнівники. Склад парфумів часто є комерційною таємницею, тому етикетка може не розкривати всієї інформації.

Також важливо пам'ятати, що ендокринні руйнівники містяться не лише у засобах особистої гігієни, а й у продуктах харчування.

Нанесення парфумів на шию не шкідливіше саме для щитовидної залози, але коли ви розпорошуєте духи так близько до обличчя, ви можете випадково вдихнути їх через рот і ніс у легені, що може викликати респіраторні симптоми у деяких людей.

Краще затримати дихання та розпити парфуми у повітрі. Пройдіть крізь туман з духів, а потім зробіть глибокий вдих, як тільки пройдете зону розпилення.

Проблеми зі щитовидною залозою можуть викликати безліч нечітких симптомів, включаючи втому, випадання волосся, проблеми з менструацією, запор, зміни у вазі, тривогу або прискорене серцебиття.

