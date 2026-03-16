Для многих жизнь теперь изменится: безопасно ли наносить духи на шею

Нанесение духов на шею кажется привычной и безопасной процедурой, однако имеет некоторые недостатки. Любимый аромат лучше использовать умеренно или наносить на одежду, чтобы наслаждаться запахом без риска для здоровья.

Некоторые составляющие духов являются эндокринными разрушителями, которые могут влиять на эстроген, а также на гормоны щитовидной железы, участвующие в метаболизме.

Доктор медицинских наук и эндокринолог Элизабет Пирс рассказала, что некоторые ароматы могут иметь свойства, нарушающие работу щитовидной железы, но это не имеет ничего общего с прямым поглощением при распылении на шею.

Когда вы распыляете парфюм на шею, то большинство его компонентов, вероятно, поглощаются через кожу в крошечные кровеносные сосуды под ней. Они поглощаются кровью, прежде чем успевают добраться до щитовидной железы.

Любые вещества, нарушающие работу эндокринной системы и попадающие в кровь, разбавляются, прежде чем достигнут органов, таких как щитовидка.

Стоит проверять этикетки духов, мыла и лосьонов и избегать средств, содержащих фталаты или парабены, классифицированные как эндокринные разрушители. Состав духов часто является коммерческой тайной, поэтому этикетка может не раскрывать всей информации.

Также важно помнить, что эндокринные разрушители содержатся не только в средствах личной гигиены, но и в продуктах питания.

Нанесение духов на шею не вреднее именно для щитовидной железы, но когда вы распыляете духи так близко к лицу, вы можете случайно вдохнуть их через рот и нос в легкие, что может вызвать респираторные симптомы у некоторых людей.

Лучше задержать дыхание и распить духи в воздухе. Пройдите сквозь "туман" из духов, а затем сделайте глубокий вдох, как только пройдете зону распыления.

Проблемы со щитовидной железой могут вызывать множество нечетких симптомов, включая усталость, выпадение волос, проблемы с менструацией, запор, изменения в весе, тревогу или учащенное сердцебиение.

