Дівчина зробила ДНК-тест і дізналася про таємницю своєї незвичайної зовнішності

Slava Kot
Історія 26-річної Сідні Паркхерст доводить, що сучасні технології здатні змінювати життя. Зробивши ДНК-тест, жінка не лише знайшла своїх біологічних родичів, а й дізналася правду про власне походження, яке довгий час залишалося для неї загадкою.
Сідні знайшла батька завдяки тесту ДНК. Фото з відкритих джерел
Сідні Паркхерст усиновили одразу після народження у березні 2000 року. Вона виросла у штаті Род-Айленд, але ще з дитинства відчувала, що відрізняється від оточення. Незвична зовнішність, зокрема темне кучеряве волосся та відмінні риси обличчя викликали запитання, на які вона не мала відповідей.
Пошуки істини розпочалися у 2018 році, коли дівчина скористалася сервісом 23andMe, а згодом платформою Ancestry та здала тест ДНК. Саме завдяки цьому вона встановила контакт із родичами. У 2020 році з нею зв’язалася зведена сестра по материнській лінії, яка повідомила, що їхня мати померла у 2018 році.
Однак головна інтрига залишалася щодо її батько. Відповідь з’явилася після другого ДНК-тесту, коли з Сідні зв’язався двоюрідний брат по батьківській лінії. Саме він допоміг встановити особу батька, яким виявився Лентон Мітчелл. Як з’ясувалося, він не знав про існування доньки.
Перша зустріч Сідні з батьком відбулася у 2024 році в штаті Джорджія. Тоді жінка вперше побачила людину, з якою має спільні риси. Саме тоді вона дізналася, що є наполовину афроамериканкою. Цей факт пояснив її зовнішність і внутрішнє відчуття "інакшості".
Сідні та її родичі
Попри складний шлях до правди, Сідні наголошує, що її дитинство було щасливим, а прийомні батьки підтримкою у всьому. Водночас вона зізнається, що потреба дізнатися власне коріння залишалася з нею завжди.
