Дівчина зробила ДНК-тест і дізналася про таємницю своєї незвичайної зовнішності

Історія 26-річної Сідні Паркхерст доводить, що сучасні технології здатні змінювати життя. Зробивши ДНК-тест, жінка не лише знайшла своїх біологічних родичів, а й дізналася правду про власне походження, яке довгий час залишалося для неї загадкою.

Сідні знайшла батька завдяки тесту ДНК. Фото з відкритих джерел

Сідні Паркхерст усиновили одразу після народження у березні 2000 року. Вона виросла у штаті Род-Айленд, але ще з дитинства відчувала, що відрізняється від оточення. Незвична зовнішність, зокрема темне кучеряве волосся та відмінні риси обличчя викликали запитання, на які вона не мала відповідей.

"Мені було дуже важко, тому що поряд зі мною не було нікого, схожого на мене", — зауважила дівчина.

Пошуки істини розпочалися у 2018 році, коли дівчина скористалася сервісом 23andMe, а згодом платформою Ancestry та здала тест ДНК. Саме завдяки цьому вона встановила контакт із родичами. У 2020 році з нею зв’язалася зведена сестра по материнській лінії, яка повідомила, що їхня мати померла у 2018 році.

Однак головна інтрига залишалася щодо її батько. Відповідь з’явилася після другого ДНК-тесту, коли з Сідні зв’язався двоюрідний брат по батьківській лінії. Саме він допоміг встановити особу батька, яким виявився Лентон Мітчелл. Як з’ясувалося, він не знав про існування доньки.

"Я радий, що ти знайшла мене, якби я знав про тебе, ми б зустрілися раніше. Я люблю тебе і радий, що в мене народилася донечка, про яку я не знав. Якщо у тебе є якісь питання, можеш мені зателефонувати", — сказав батько Сідні.

Перша зустріч Сідні з батьком відбулася у 2024 році в штаті Джорджія. Тоді жінка вперше побачила людину, з якою має спільні риси. Саме тоді вона дізналася, що є наполовину афроамериканкою. Цей факт пояснив її зовнішність і внутрішнє відчуття "інакшості".

Сідні та її родичі

Попри складний шлях до правди, Сідні наголошує, що її дитинство було щасливим, а прийомні батьки підтримкою у всьому. Водночас вона зізнається, що потреба дізнатися власне коріння залишалася з нею завжди.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що жінка зробила ДНК-тест та дізналася шокуючу правду про свого чоловіка.

Також "Коментарі" писали, що ДНК-аналіз крові Гітлера зруйнував великий міф про походження фюрера.