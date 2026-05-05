logo

BTC/USD

81339

ETH/USD

2388.09

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Девушка сделала ДНК-тест и узнала о тайне своей необычной внешности
commentss НОВОСТИ Все новости

Девушка сделала ДНК-тест и узнала о тайне своей необычной внешности

Американка сделала ДНК тест и открыла тайну своего происхождения.

5 мая 2026, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

История 26-летней Сидни Паркхерст доказывает, что современные технологии способны изменять жизнь. Сделав ДНК-тест, женщина не только нашла своих биологических родственников, но и узнала правду о собственном происхождении, долгое время остававшейся для нее загадкой.

Девушка сделала ДНК-тест и узнала о тайне своей необычной внешности

Сидни нашла отца благодаря тесту ДНК. Фото из открытых источников

Сидни Паркхерст усыновили сразу после рождения в марте 2000 года. Она выросла в штате Род-Айленд, но еще с детства чувствовала, что отличается от окружающих. Необычная внешность, в частности темные вьющиеся волосы и отличительные черты лица вызывали вопросы, на которые она не имела ответов.

"Мне было очень тяжело, потому что рядом со мной не было никого, похожего на меня", — заметила девушка.

Поиски истины начались в 2018 году, когда девушка воспользовалась сервисом 23andMe, а затем платформой Ancestry и сдала тест ДНК. Именно благодаря этому она установила контакт с родственниками. В 2020 году с ней связалась сводная сестра по материнской линии, которая сообщила, что их мать умерла в 2018 году.

Однако главная интрига оставалась по отношению к ее отцу. Ответ появился после второго ДНК-теста, когда с Сидни связался двоюродный брат по отцовской линии. Именно он помог установить личность отца, которым оказался Лэнтон Митчелл. Как выяснилось, он не знал о существовании дочери.

"Я рад, что ты нашла меня, если бы я знал о тебе, мы бы встретились раньше. Я люблю тебя и рад, что у меня родилась дочь, о которой я не знал. Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь мне позвонить по телефону", — сказал отец Сидни.

Первая встреча Сидни с отцом состоялась в 2024 году в штате Джорджия. Тогда женщина впервые увидела человека, с которым имеет общие черты. В это время она узнала, что является наполовину афроамериканкой. Этот факт объяснил ее внешность и внутреннее чувство "другой".

Девушка сделала ДНК-тест и узнала о тайне своей необычной внешности - фото 2

Сидни и его родственники

Несмотря на сложный путь к правде, Сидни отмечает, что ее детство было счастливым, а приемные родители — поддержкой во всем. В то же время она признается, что необходимость узнать собственные корни оставалась с ней всегда.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что женщина сделала ДНК-тест и узнала шокирующую правду о своем муже.

Также "Комментарии" писали, что ДНК-анализ крови Гитлера разрушил большой миф о происхождении фюрера.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.com/lifestyle/article-13673577/adopted-woman-connects-biological-parents-submitting-dna-Florida.html
Теги:

Новости

Все новости