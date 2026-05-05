Девушка сделала ДНК-тест и узнала о тайне своей необычной внешности

История 26-летней Сидни Паркхерст доказывает, что современные технологии способны изменять жизнь. Сделав ДНК-тест, женщина не только нашла своих биологических родственников, но и узнала правду о собственном происхождении, долгое время остававшейся для нее загадкой.

Сидни Паркхерст усыновили сразу после рождения в марте 2000 года. Она выросла в штате Род-Айленд, но еще с детства чувствовала, что отличается от окружающих. Необычная внешность, в частности темные вьющиеся волосы и отличительные черты лица вызывали вопросы, на которые она не имела ответов.

"Мне было очень тяжело, потому что рядом со мной не было никого, похожего на меня", — заметила девушка.

Поиски истины начались в 2018 году, когда девушка воспользовалась сервисом 23andMe, а затем платформой Ancestry и сдала тест ДНК. Именно благодаря этому она установила контакт с родственниками. В 2020 году с ней связалась сводная сестра по материнской линии, которая сообщила, что их мать умерла в 2018 году.

Однако главная интрига оставалась по отношению к ее отцу. Ответ появился после второго ДНК-теста, когда с Сидни связался двоюродный брат по отцовской линии. Именно он помог установить личность отца, которым оказался Лэнтон Митчелл. Как выяснилось, он не знал о существовании дочери.

"Я рад, что ты нашла меня, если бы я знал о тебе, мы бы встретились раньше. Я люблю тебя и рад, что у меня родилась дочь, о которой я не знал. Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь мне позвонить по телефону", — сказал отец Сидни.

Первая встреча Сидни с отцом состоялась в 2024 году в штате Джорджия. Тогда женщина впервые увидела человека, с которым имеет общие черты. В это время она узнала, что является наполовину афроамериканкой. Этот факт объяснил ее внешность и внутреннее чувство "другой".

Несмотря на сложный путь к правде, Сидни отмечает, что ее детство было счастливым, а приемные родители — поддержкой во всем. В то же время она признается, что необходимость узнать собственные корни оставалась с ней всегда.

