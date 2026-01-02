Ця звичка призводить до швидкого старіння

Малорухливий спосіб життя пов'язують із погіршенням обміну речовин та стану серцево-судинної системи.

Гаджети. Фото: з відкритих джерел

Якщо ви проводите робочий день перед комп'ютером сидячи, уникайте хоча б цього будинку.

Тривале сидіння пов'язане з підвищеним вмістом жиру в організмі, зниженням м'язової маси та функції мітохондрій. Водночас ці зміни можуть сприяти погіршенню метаболічного здоров'я, підвищенню ризику хронічних захворювань та передчасному старінню.

Соціальні зв'язки є важливою частиною довголіття, загальної якості життя та довгострокового щастя. Тривале користування гаджетами та комп'ютером призводить до самотності, яка пов'язана з підвищеним рівнем запалення та швидшим когнітивним старінням.

Краще заплануйте особисту зустріч з другом замість того, щоб переписуватися.

У журналі Biomedicine & Pharmacotherapy говориться, що екрани випромінюють синє світло, яке може сприяти передчасному старінню шкіри та негативно впливати на її здоров'я. Він може призвести до появи ознак старіння, таких як гіперпігментація та дрібні зморшки.

Синє світло також може стимулювати вироблення вільних радикалів у шкірі, посилювати запалення, ушкоджувати ДНК та руйнувати природні антиоксиданти, які захищають шкіру.

Синє світло від екранів посилає сигнали у мозок, щоб придушити мелатонін – гормон, який допомагає заснути. Поганий сон не тільки робить млявим, а й може посилити запалення, що може прискорити старіння мозку.

Крім уникнення синього світла гаджетів, зосередьтеся на інших звичках способу життя: ходьба, їжте більше рослин, використовуйте сонцезахисний крем щодня, тримайте екран на рівні очей.

Читайте також на порталі "Коментарі" – вчені назвали щоденну звичку, яка непомітно зменшує мозок.



