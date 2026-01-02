Эта привычка приводит к быстрому старению

Малоподвижный образ жизни связывают с ухудшением обмена веществ и состояния сердечно-сосудистой системы.

Гаджеты. Фото: из открытых источников

Если вы проводите рабочий день перед компьютером сидя, то избегайте хотя бы этого дома.

Длительное сидение связано с повышенным содержанием жира в организме, снижением мышечной массы и функции митохондрий. Вместе эти изменения могут способствовать ухудшению метаболического здоровья, повышению риска хронических заболеваний и преждевременному старению.

Социальные связи являются важной частью долголетия, общего качества жизни и долгосрочного счастья. Длительное пользование гаджетами и компьютером приводит к одиночеству, которое связано с повышенным уровнем воспаления и более быстрым когнитивным старением.

Лучше запланируйте личную встречу с другом, вместо того, чтобы переписываться.

В журнале Biomedicine & Pharmacotherapy говорится, что экраны излучают синий свет, который может способствовать преждевременному старению кожи и негативно влиять на ее здоровье. Он может привести к появлению признаков старения, таких как гиперпигментация и мелкие морщины.

Синий свет также может стимулировать выработку свободных радикалов в коже, усиливать воспаление, повреждать ДНК и разрушать естественные антиоксиданты, которые защищают кожу.

Синий свет от экранов посылает сигналы в мозг, чтобы подавить мелатонин — гормон, который помогает заснуть. Плохой сон не только делает вялым, но и может усилить воспаление, которое может ускорить старение мозга.

Кроме избежания синего света гаджетов, сосредоточьтесь на других привычках образа жизни: ходьба, ешьте больше растений, используйте солнцезащитный крем ежедневно, держите экран на уровне глаз.

