Ця частина тіла сигналізує про проблеми з організмом

Ломкість, випадання чи зміна структури волосся часто сигналізують про приховані проблеми в організмі.

Догляд за волоссям. Фото: з відкритих джерел

Якщо волосся випадає більше, то це може бути ознакою лупи або проблем зі щитовидною залозою.

Крім посиленого випадання волосся — по всій голові, особливо після миття або коли ви прокидаєтеся, то можна помітити, що вони ростуть повільніше або стали сухими.

Лікар-дерматолог Ваніта Раттан розповіла, що щитовидна залоза впливає на метаболізм, що, у свою чергу, впливає на зростання волосся.

До того ж, якщо волосся росте дуже повільно, це може бути через гіпотиреоз.

Варто розуміти, що проблеми з гормонами щитовидної залози не зникнуть власними силами. Якщо рівень гормонів не відповідає нормі, дуже важливо звернутися до лікаря.

Втрата більшої кількості волосся, ніж зазвичай, може бути ранньою ознакою дефіциту заліза. Низький рівень заліза є однією з недооцінених причин випадання волосся, особливо у жінок.

Можна помітити, що волосся випадає частіше під час миття та розчісування. Загальна густота може зменшитись без помітних ділянок випадання. Коли в організмі не вистачає заліза, він скорочує несуттєві процеси, такі як зростання.

Можливо, необхідний прийом селену, цинку чи йоду.

Стрес є надзвичайно поширеним та сильним явищем, його наслідки включають випадання волосся. Деякі люди помічають, що його волосся стає тоншим, з'являються залісини або взагалі на деякий час перестають рости.

Під час стресу організм віддає пріоритет функцій організму, які важливіші за зростання волосся.

Коли організм зневоднений, то волосся починає більше сплутуватися, відчуватися як суха солома, електризується, втрачається блиск і виникає свербіж або лущення шкіри голови.

При зневодненні кров погано приливає до коріння волосся, що призводить до зменшення кількості поживних речовин. Якщо це буде продовжуватися, то волосся може стати слабким, виглядати тьмяним і частіше випадати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — волосся сиплеться взимку жменями: чому у січні проблема накриває навіть здорових людей.



