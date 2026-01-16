logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Ця частина тіла сигналізує про проблеми з організмом
commentss НОВИНИ Всі новини

Ця частина тіла сигналізує про проблеми з організмом

Волосся – це не лише частина зовнішності, а й своєрідний індикатор стану здоров'я

16 січня 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ломкість, випадання чи зміна структури волосся часто сигналізують про приховані проблеми в організмі.

Ця частина тіла сигналізує про проблеми з організмом

Догляд за волоссям. Фото: з відкритих джерел

Якщо волосся випадає більше, то це може бути ознакою лупи або проблем зі щитовидною залозою.

Крім посиленого випадання волосся — по всій голові, особливо після миття або коли ви прокидаєтеся, то можна помітити, що вони ростуть повільніше або стали сухими.

Лікар-дерматолог Ваніта Раттан розповіла, що щитовидна залоза впливає на метаболізм, що, у свою чергу, впливає на зростання волосся.

До того ж, якщо волосся росте дуже повільно, це може бути через гіпотиреоз.

Варто розуміти, що проблеми з гормонами щитовидної залози не зникнуть власними силами. Якщо рівень гормонів не відповідає нормі, дуже важливо звернутися до лікаря.

Втрата більшої кількості волосся, ніж зазвичай, може бути ранньою ознакою дефіциту заліза. Низький рівень заліза є однією з недооцінених причин випадання волосся, особливо у жінок.

Можна помітити, що волосся випадає частіше під час миття та розчісування. Загальна густота може зменшитись без помітних ділянок випадання. Коли в організмі не вистачає заліза, він скорочує несуттєві процеси, такі як зростання.

Можливо, необхідний прийом селену, цинку чи йоду.

Стрес є надзвичайно поширеним та сильним явищем, його наслідки включають випадання волосся. Деякі люди помічають, що його волосся стає тоншим, з'являються залісини або взагалі на деякий час перестають рости.

Під час стресу організм віддає пріоритет функцій організму, які важливіші за зростання волосся.

Коли організм зневоднений, то волосся починає більше сплутуватися, відчуватися як суха солома, електризується, втрачається блиск і виникає свербіж або лущення шкіри голови.

При зневодненні кров погано приливає до коріння волосся, що призводить до зменшення кількості поживних речовин. Якщо це буде продовжуватися, то волосся може стати слабким, виглядати тьмяним і частіше випадати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — волосся сиплеться взимку жменями: чому у січні проблема накриває навіть здорових людей.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.huffpost.com/entry/hair-linked-to-health_l_6941c93ce4b04337be6b177c

Новини

Всі новини