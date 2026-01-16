Эта часть тела сигнализирует о проблемах с организмом

Ломкость, выпадение или изменение структуры волос часто сигнализируют о скрытых проблемах в организме.

Уход за волосами. Фото: из открытых источников

Если волосы выпадают больше, то это может быть признаком перхоти или проблем со щитовидной железой.

Кроме усиленного выпадения волос — по всей голове, особенно после мытья или когда вы просыпаетесь, то можно заметить, что они растут медленнее или стали сухими.

Врач-дерматолог Ванита Раттан рассказала, что щитовидная железа влияет на метаболизм, что в свою очередь влияет на рост волос.

К тому же, если волосы растут очень медленно, это может быть из-за гипотиреоза.

Стоит понимать, что проблемы с гормонами щитовидной железы не исчезнут сами по себе. Если уровень гормонов не соответствует норме, то очень важно обратиться к врачу.

Потеря большего количества волос, чем обычно, также может быть ранним признаком дефицита железа. Низкий уровень железа является одной из самых недооцененных причин выпадения волос, особенно у женщин.

Можно заметить, что волосы выпадают чаще во время мытья и расчесывания. Общая густота может уменьшиться без заметных участков выпадения. Когда в организме не хватает железа, то он сокращает несущественные процессы, такие как рост.

Возможно, необходим прием селена, цинка или йода.

Стресс является чрезвычайно распространенным и сильным явлением, его последствия включают выпадение волос. Некоторые люди замечают, что их волосы становятся тоньше, появляются залисини или вообще на некоторое время перестают расти.

Во время стресса организм отдает приоритет функциям организма, которые важнее роста волос.

Когда организм обезвожен, то волосы начинают больше спутываться, ощущаться как сухая солома, электризуются, теряется блеск и возникает зуд или шелушение кожи головы.

При обезвоживании, кровь плохо приливает к корням волос, что приводит к уменьшению количества питательных веществ. Если это будет продолжаться, то волосы могут стать слабыми, выглядеть тусклыми и чаще выпадать.

