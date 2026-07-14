Цим засобом категорично не можна мити посуд: не ризикуйте здоров'ям

Багато хто використовують пральний порошок не за призначенням, зокрема для миття посуду. Однак, такі пральні засоби містять компоненти, які не призначені для контакту з кухонними предметами.

Миття посуду. Фото: із відкритих джерел

Якщо закінчився засіб для миття посуду, використання прального порошку може бути не кращою ідеєю.

Пральний порошок може повністю не змиватись, що є основною причиною, чому його ніколи не слід використовувати для миття тарілок, столових приладів чи чашок.

Це потужний засіб для чищення, призначений для очищення речей. Однак він має зовсім іншу мету. Він піниться, але деякі його інгредієнти не призначені для миття посуду.

На відміну від миття посуду більшість пральних порошків містять ферменти або інші речовини, які призначені для залишення на одязі після прання.

Коли вони залишаються на посуді, з нього небезпечно їсти.

Якщо вам потрібно терміново помити посуд, а кошти немає, то є кілька дієвих способів. Налийте достатньо води в порожню пляшку, струсіть та використовуйте.

Коли цього недостатньо, щоб видалити стійкі залишки їжі, наповніть раковину гарячою водою і замочіть посуд. Так буде легше очистити бруд.

Є кілька моментів, які слід врахувати наступного разу, коли купуватимете засіб для миття посуду, щоб уникнути його нестачі під рукою. Варто взяти запасну пляшку, щоб у вас була готова ще одна, коли закінчиться перша.

Важливо пам'ятати, що є безпечні альтернативи.

Харчова сода. Цей домашній засіб можна використовувати для чищення посуду та видалення залишків їжі. Все, що потрібно зробити, це змішати його з невеликою кількістю води до утворення пасти, а потім можна використовувати губку або мочалку як завжди.

Оцет. Змішування оцту та води може значно покращити стан посуду. Оскільки оцет кислотний, він чудово розщеплює частинки, безпечно очищаючи та дезінфікуючи посуд.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ці 5 продуктів не можна їсти сирими: вони можуть зашкодити здоров'ю.



