Эти 5 продуктов нельзя есть сырыми: они могут навредить здоровью

Есть ряд продуктов, которые нуждаются в обязательной термической обработке для безопасного потребления.

Тесто. Фото: из открытых источников

Тесто для печенья

Употреблять сырое тесто для печенья не рекомендуется, поскольку оно может представлять угрозу здоровью. Одной из основных причин является наличие сырой муки.

Многие люди ошибочно считают его безопасной, однако при производстве мука не проходит термической обработки, поэтому в ней могут оставаться вредные бактерии, в частности вызывающие Escherichia coli infection. Попав в организм, они могут вызвать пищевое отравление.

Еще одной опасностью являются сырые яйца, часто входящие в состав теста. Они могут содержать бактерии Salmonella, которые также способны вызвать серьезные пищевые инфекции. Особенно опасными такие инфекции могут быть для детей, пожилых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Именно при выпекании высокая температура уничтожает большинство вредных микроорганизмов, делая печенье безопасным для потребления.

Непастеризованное молоко

Непастеризованное (сырое) молоко не рекомендуется пить без термической обработки, поскольку оно может содержать опасные бактерии.

Если молоко не пастеризовано, безопаснее всего прокипятить его перед употреблением. Кипячение эффективно уничтожает большинство болезнетворных микроорганизмов.

Говяжий фарш

Сырой говяжий фарш есть не рекомендуется, поскольку он может содержать опасные бактерии, способные вызвать пищевое отравление.

Среди опасных бактерий, которые могут присутствовать в сыром фарше, есть кишечная палочка (Escherichia coli), сальмонелла (Salmonella) и листерия (Listeria monocytogenes).

Они могут вызвать симптомы, такие как тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышение температуры, а в отдельных случаях — серьезные осложнения.

Фасоль

Некоторые виды сушеной фасоли содержат природные соединения, которые могут вызвать проблемы со здоровьем при употреблении.

Красная фасоль содержит высокую концентрацию фитогемагглютинина, что может привести к желудочно-кишечным и серьезным проблемам с почками в течение нескольких часов после ее употребления, даже в небольших количествах.

Чтобы фасоль стала безопасной для употребления в пищу, ее необходимо правильно приготовить.

Грибы

Грибы не рекомендуется употреблять сырыми, поскольку большинство из них содержат вещества, которые могут раздражать пищеварительную систему или плохо усваиваются организмом.

При термической обработке эти вещества частично или полностью разрушаются, а сами грибы становятся более безопасными и легкими для переваривания.

Кроме того, сырые грибы могут содержать бактерии, паразиты или другие микроорганизмы, которые уничтожаются только при достаточном нагревании.

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